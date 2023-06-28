翁嘉穗「復出」拍廣告　同廖子妤互笠高帽

藝人廖子妤（Fish）今日（28日）與前港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）攜手合作拍攝軒琴居傢品廣告，Virginia 是97年港姐冠軍，婚後闊別螢幕逾20年，今次可算是「復出」之作，即獲老公鄔友正探班撐場，恩愛放閃。

Fish知道Virginia是港姐冠軍，能夠合作感覺榮幸，並大讚：「Virginia第一感覺非常高貴優雅，又平易近人，給予人舒服感覺。」Virginia就表示欣賞Fish勤力又好吸引：「欣賞Fish獨特形像，外表高冷、內心充滿熱誠不斷學習，無論去到任何場合都發揮得淋漓盡致，是愈看愈耐看的人。」2人互冚高帽。

Fish自言是宅女，愛睡梳化多過於床，問是否被罰要瞓梳化？她表示純粹個人喜歡，可以邊看電視邊助入睡。平日愛與男友行家品店，感覺似玩煮飯仔，會想像將來屋企如何布置。問會否想與男友築愛巢？她覺得女仔若有條件擁有自己的天地，有自己空間是一件美事：「我做嘢都忙，需要Me Time嘅人，屋企設計最好跟隨我心意，唔使就人最滿意。」她說男友間中會來她家幫手照顧貓咪及煮飯仔，過半同居生活感覺良好。提到早前拗柴受傷的腳踝己經差不多好番晒，但仍未能跑跳，笑言媽媽和婆婆都是容易受傷的女人，可能有遺傳，也擔心日後會有風濕問題。

至於復出幕前的Virginia表示平日也有拍靚相放社交網習慣，故拍廣告也不太緊張。Fish建議她可以拍電影玩吓，Virginia笑言無想過，若果做直播分享做運動及Keep Fit心得也可以考慮。