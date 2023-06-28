黃宗澤真人騷零偶包瞓身演出　尖叫雞玩上癮

藝人黃宗澤（Bosco）最近加入內地綜藝真人騷《野挺有趣》，與多位年輕藝人合作。42歲的Bosco與大家打成一遍，且坦言完全沒有「年齡焦慮」，覺得不同年紀可接演不同的角色：「演員本身沒有框架，只要有創意、有演技，去表達自己內心狀態，就不用擔心年齡問題。我也會留意年輕藝人的演出，從他們身上都學到東西。我覺得應該要貼地，不可以永遠站得很遠去當偶像。」

節目內他與拍檔們被安排於近郊地點制定各種形式的活動及嘉年華，協力打造成為新的潮流打卡地，又齊齊彈奏樂器，不過走音的走音，愈認真愈爆笑。Bosco則拿着沙搥搖晃練習，又選擇了兩隻發聲公雞公仔邊繞場邊舉起公雞，相當搞笑，Bosco笑說：「其實調是甚麼不重要，最重要是搞笑，我們的表情愈認真愈好笑。」而稍後在不同的主題活動中，將有蔡潔、蕭正楠及胡鴻鈞等人當飛行嘉賓，而Bosco則忽萌奇想，笑言很想邀苗僑偉亮相。

深情對話中，Bosco透露自己未入行前，曾想過做時裝設計，也曾試過於大牌檔打工，結果意外地當上了演員。他更透露自己一向有嚴重的強迫症，同類東西一定要放在一起：「好像搥仔旁一定是放釘，方向、顏色、擺法都要一樣。」