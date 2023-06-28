陳健安畫畫釋放內心深處缺口　邀位6位好友拍MV

組合C AllStar成員陳健安（On仔）的新歌《好好掛住》MV，為了讓更多身邊人可以透過畫畫釋放內心深處的缺口，再次邀請了六位好友，包括：電台DJ阿占（甄子康）、樂隊Hertz成員Herman（黃瑋中）歌手Cheronna（吳嘉禧）、謝芊彤、MV導演Maggie Leung、以及有份執導在外地連番獲獎的MV《創作者的派對》、來自「叄尖百各」的Lawt，齊跟老師學畫畫，畫出最想「好好掛住」的畫面。

On仔表示：「今次搵咗好幾位過往同我喺音樂上合作過、甚至嚟緊我新專輯會合作嘅人，一齊嚟畫畫，因為佢哋分別心裏面都有啲好掛住嘅嘢，我今次都有份畫，而呢批作品，會連同MIRROR成員AK（江𤒹生）、電台DJ飛機（江慧楓）、「全民造星V」13號參賽者Tiger Foo（符紀男），即係MV裏面畫嗰3幅畫，舉行一個『好好掛住 作品分享』，到時大家就可以近距離，欣賞到呢批作品，而展覽嘅時間因為日日都唔同，大家可以留意我社交平台嘅公布。」

作品集中人物與動物，Cheronna與Lawt繪畫已離世的貓貓、懷念快樂童年的Maggie選擇自畫笑容燦爛的童年照、謝芊彤畫離世的爺爺時一度哽咽、Herman難忘童年遊歷恐龍展，因而畫了一條恐龍、至於阿占與安仔的作品相類似，前者畫已移居加國的『野仔』成員、On仔則選擇繪畫很久沒見的中學同學。各人埋頭苦幹繪畫作品，阿占卻不停在現場「搞搞震」，雖然其他人未有被他騷擾，但阿占卻被繪畫老師要求他「行番埋位」，坐定定修正畫作。而當日一眾作品中，以謝芊彤的作品獲嘉賓們的高度評價，繪畫得相當像真，看不出是首次接觸畫畫。

On仔又說：「如果大家有好好掛住嘅故事，不妨喺社交平台私訊話我知，我會揀出6位寫得最好嘅幸運兒，嚟到呢度學畫畫。希望《好好掛住》呢首歌、或者呢個作品分享，大家可以透過畫畫重溫呢份感覺，之後好好繼續生活。」