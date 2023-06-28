新《梁祝》梁兆明梁非同港鐵快閃　逾20位戲迷貼身追隨

由梁兆明及梁非同主演的新《梁祝》將於8月公演，昨日（27日）兩人與新《梁祝》出品人及總策劃彭美施到不同港鐵站大型海報打卡，吸引20多位忠實戲迷貼身追隨，對此，梁兆明笑言：「今日真係好似旅行團，好開心。 」戲迷相當興奮由太古站開始跟隨直到中環站，由於是放工時間，港鐵車箱及港鐵大堂人頭湧湧，但亦無阻戲迷熱情，更把握機會在車廂跟兆明傾偈，滔滔不絕講戲。

大隊在太古站海報前打卡後，就乘港鐵再到中環站落車，步往到畢打街出口就在海報前拍照，當時港鐵的通道人群熙來攘往，但市民卻十分友善，竟讓出部份通道給戲迷影相，戲迷們亦都好識做，快閃合照便離開，梁兆明與梁非同對今次海報之設計，相當滿意，梁兆明表示：「最特別之處就係用咗水墨畫，突顯新《梁祝》詩情畫意嘅感覺。」

梁非同則表示 : 「水墨畫雖然唔係用好艷麗嘅色彩，但就因為淡淡嘅感覺，更能表達梁祝嘅浪漫，當中有一款海報更用咗蝴蝶元素，我哋面上蝴蝶花紋亦相當有創意，很值推介給戲迷去打卡。今朝早已經有朋友話喺港鐵見到新《梁祝》海報仲打咗卡，所以海報一定係好吸睛，很難得喺港鐵站見到自己嘅巨型廣告，所以稍後我會繼續去唔同站打卡留念。」

彭美施亦提示戲迷可以用心欣賞每一款海報，因覺得是「會說話」的海報，她表示：「新《梁祝》11款海報設計，水墨風，意境深遽。大家在凝看海報時，不妨靜心感受一下箇中故事，梁祝的浪漫與淒美，是我認為的藝術視透，它會為你們訴說，樓台訣別，山伯椎心之痛。三載同窗，英台情根深重，有口難言！十八相送，離情別緒，梁兄快來！」這亦是她選用水墨畫去設計海報的原因。