擂台變炮台　戰況更精彩

擂台上兩位拳手打得激烈，拳拳到肉，台下嘅觀眾亦睇得相當肉緊。喺美國四仔界亦有唔少以打擂台為主題嘅作品，男女主角無論喺台上定台下都施展出爆炸力，砌到啪啪聲，高潮迭起！

輸咗要罰

講到格鬥，點可能唔提Evolved Fights嘅人氣格鬥情慾系列「EFW」呢？呢個系列之所以咁高人氣，皆因佢有一大賣點，就係二人一組嘅脫星格鬥組合，邊個打輸咗就要同壯男曳曳！嚟到最新登場作《EFW19: Winner Fxxxs Loser》，劇情照舊，而參演嘅脫星個個都巨乳索女，包括有Aria Khaide、Brandi Mae、Mistress Kara等，佢哋為咗演出呢套戲，事前都經過格鬥特訓，絕對係睇得又打得㗎！Aria Khaide稱演出時打到周身瘀傷，真係為演出而犧牲色相呀！

另類特訓

正所謂「台上一分鐘，台下十年功」，打擂台全憑台下苦練嘅功夫，但點解喺呢套由Blacked製作嘅《MILF #3》，當中嘅索女竟然練練吓會變成情慾鍛煉呢？由Laurent Sky、Derek Dozer及Julia Grandi聯手執導，並搵嚟Kenzie Anne、Brandi Love、Britney Amber等多位人氣脫星演出，單係睇呢個陣容就知片廠對呢套片係幾咁重視。不過有高質拍攝及極品脫星，都要有好劇情配合至得，故事講Kenzie Anne本為格鬥界一姐，卻因長期禁慾搞到終日胡思亂想，為咗迎接最重要一戰，佢決定接受情慾特訓！

提升戰力

想喺擂台上勝出，特訓當然唔少得，而片廠My Sexy Kittens出品嘅《Work Me Out》，當中嘅脫星點解無啦啦會變成情慾調教呢？想知原因梗係要睇片啦！由Lovenia Lux、Olivia Trunk、Naom等多位脫星參演，故事講佢哋嘅夢想係成為格鬥家，但卻沉迷性愛玩樂，因此激嬲咗教練。為咗燃起佢哋嘅鬥志，教練嚴令眾女禁慾，並透過高強度訓練，大幅提升佢哋嘅戰力。點知事情弄巧反拙，未出戰眾女嘅慾火已經忍唔住要爆！而作品用上大量主觀鏡頭拍攝，令四仔迷睇得更加投入。

碟評

想睇情慾擂台的話，今次推介嘅3套作品，每套都有相當睇頭，其中打輸就要罰曳曳嘅《EFW19: Winner Fxxxs Loser》，固然係人氣系列之選，只係講到高質拍攝及製作，《MILF #3》絕對係唔可以錯過嘅作品。