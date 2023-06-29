【是日通勝】

農曆五月十二

癸卯年 戊午月 戊午日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：祭祀

忌：買田、動土、嫁娶

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：37、38、41

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

金牛座：好運到來，事業上沒有甚麼問題可難倒你。

雙子座：做事盡顯理智一面，有遠見亦能顧及現實。

巨蟹座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

獅子座：愛情運最強，用心培養感情，伴侶更愛你。

處女座：運勢強也應保持低調，炫耀幸福易惹是非。

天秤座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

天蠍座：心急易犯錯，處理投資問題最好從詳計議。

人馬座：健康響警號，要注意多菜少肉，切忌偏食。

山羊座：勉強無幸福，別在不對的人身上浪費青春。

水瓶座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

雙魚座：忍讓要有個限度，要讓伴侶清楚你的底線。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）狗 有吉星

（跌）鼠 心情差

鼠：是日沖煞，心情鬱悶，諸多不順易犯錯。

牛：有伴侶者易起衝突，包容與忍讓可化解。

虎：貴人助力強，有機會在事業上大展拳腳。

兔：做事易衝動，如不及時控制，勢必破財。

龍：生活無憂，工作順利，內心充滿幸運感。

蛇：領悟力強，處事能掌握重點，事半功倍。

馬：享受眼前的快樂，別把煩惱放在心上。

羊：運勢非常好，生活無憂，處處有驚喜！

猴：受怕輸心態影響，行事作風舉棋不定。

雞：心情差，思緒亂，易把簡單事複雜化。

狗：吉星高照，有望從工作中獲得成功感。

豬：心平氣和，可靜心處理一些棘手問題。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

甚麼時候取名、改名最能幫助運程？

人的名字包含各種資訊，就像咒語，好名愈叫愈吉，衰名愈叫愈衰，足以影響一個人的學業、事業、感情和婚姻。既然名字如此重要，甚麼時候起名、改名最好呢？

1.剛出生的時候

著名命理學家韋千里曾說：「世俗，嬰兒出世，取一吉利之名。」嬰兒呱呱落地一刻，仍是一個較脆弱的新生命，急需一個吉祥如意的名字來輔助其命格，助其茁壯健康地成長，為其擇一吉祥名字，是父母給予孩子最美好且珍貴的禮物，對於孩子的意義十分重要。

2.懷才不遇的時候

懷才不遇是指才華橫溢但偏偏得不到賞識和認可。名字好比一種好運添加劑，改運的調味劑，當懷才不遇時，可以通過「命名」和「改名」來改變人生命運，從而改變事業運程，增添貴人運。

3.諸多不順的時候

名不正，則言不順，言不順，則事不順。名字跟人的生辰八字一樣重要，陪伴人一輩子，影響人的命運，改變人的一生，通過起好名字能夠補救命中八字不足，平衡五行數理，從而改善行事不順、事多波折的情況。