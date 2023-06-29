星玄│鄧紫棋激罕晒深溝　大玩男友視角超犯規

6月29號係農曆五月十二，通勝話今日宜祭祀，是日最旺生肖就係狗，你哋吉星高照，有機會喺工作中攞到成功感。屬狗嘅姚焯菲（Chantel）雖然喺新西蘭讀緊書，不過Chantel完全冇放棄歌唱事業，早排返香港即刻出咗首歌，喺離開香港前又預告嚟緊暑假會再返嚟，到時都會有新作品，佢仲勁有自信咁話，唔擔心自己嘅Fans會流失。又係嘅，Chantel一路都有Update近況，又堅持發展歌唱事業，咁多人支持梗係有成功感，今日仲有吉星高照，嚟緊新作品肯定掂。至於屬虎嘅人今日一樣行事業運，而且貴人助力強，有機會喺事業上大展拳腳。

今日嘅幸運星係獅子座，你哋嘅愛情運最強，用心培養感情，另一半會更加愛你。宇宙巨肺鄧紫棋（G.E.M.）就係獅子座，佢同造型師男友Mark拍拖超過5年，期間有過唔少是非，甚至傳出「分」訊，但實情係佢哋感情一直好穩定，甚至有指已經秘密結婚，不過G.E.M.嘅工作室就極速否認。有冇秘密結婚都好，G.E.M.同Mark睇怕打風都打唔甩，事關佢哋早排先去馬爾代夫歎世界，G.E.M.密密喺Update社交網唔在講，心情大靚嘅佢罕有晒深溝之外，超多相仲大玩「男友視角」，唔少網民睇完都話勁似度蜜月咁款，催佢哋快啲拉埋天窗，趁住今日愛情運到，不如諗吓「順應民意」啦。至於金牛座嘅朋友今日好好運，事業上冇咩問題可以難倒你。