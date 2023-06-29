失蹤內情︱鄭欣宜被拒泵水千萬　老闆夢碎出走

歌后鄭欣宜離奇失蹤原因眾說紛紜，最新傳出與她扭公司「科水」失敗有關！已升呢為「大滿貫」女歌手的她，自恃成為「天后中的天后」早應擁有自家音樂品牌，加上受閨密許廷鏗影響下，遂向公司提出要當「揸Fit人」的要求，可惜因銀碼近千萬而擱置，「老闆」夢碎致「公主病」發，她惟有一走了之。

鄭欣宜（Joyce）近日被爆出失蹤逾兩個月，期間傳因「戀愛腦」要忙拍拖、箍煲而遠走高飛，早前更誇張到誤傳死訊等。而最新傳聞則是其「消失」的導火線，跟與寰亞唱片公司意見不合有關。被爆其唱片公司在頒獎禮前斟她續約，除以爭取橫掃新城、港台、叱咤及ViuTV四大頒獎禮中的大獎，助她成為「大滿貫」女歌手外，更甘冒風險，去年6月在紅館舉行3場紅館個唱後，僅相隔短短9個月，讓她第3度踏足紅館舞台連開3場個唱作利誘。

不過有指欣宜自感地位超然應得到更多資源，眼見身為獨立歌手的閨密許廷鏗也能擁有自家音樂品牌，故提出要公司「科水」讓她自立門戶，望擁有更大的自由度及話事權，可是另開新音樂Label，宣傳、製作、營運要自負盈虧，投資額少則數十萬，大則可近千萬，加上欣宜並非多棲藝人，僅主力靠演唱會及商演吸金，而電視或電影以客串居多，縱使約有6個廣告在手，可是代言費未達「天文數」，故在經濟效益的大前提下，唱片公司以「容後再談」暫緩欣宜訴求。

與公司「復聯」 關係大不如前

據知恃寵而驕的欣宜不滿被拒絕，心情大受影響，先狂推工作再玩「深潛」，除絕迹社交網，更拒跟唱片公司有任何聯絡，以擺出無聲抗議姿態。有知情人士爆料：「經理人林珊珊咪代欣宜出嚟報平安嘅，其實欣宜喺『失蹤』新聞前，聽聞佢都係『已讀不回』，直至有新聞爆出嚟後，欣宜先開始肯覆番公司機，但係珊珊嗰句『Joyce的確係病咗』似乎有弦外之音，啲人都笑話欣宜真係病咗，因為『公主病』發嘛。」又指唱片公司一直對欣宜不薄，其前經理人因「閂水喉」直至完約後，令她首間自家音樂品牌結束，事業一度走下坡，直至3年前獲寰亞收歸旗下，受力捧的她多首熱爆歌如《@princejoyce》、《先哭為敬》及《Glitterfalls》成為五台冠軍歌，成功收復失地，就算現時欣宜「扭計」不開工，但高層亦處處維護她，一心互留雙方的落台階，望日後好商量繼續合作。

據欣宜身邊人透露雖然欣宜和公司「復聯」，可是傳關係大不如前，仍然處於要放假「養病」中，除被指和圈外男友到日本旅行散心外，近日又有網民聲稱身在香港食肆遇見欣宜和友人邊食飯邊聯天，表現開心，亦有傳她秘密四出自組班底開工作室，似乎一副「不到黃河心不死」的模樣。昨日聯絡欣宜經理人林珊珊，對於傳欣宜傾續約事件，林珊珊表示：「之前已回應咗，再沒有回應。」

勁敵Gin Lee進擊密密做 籌備紅館騷

「實力唱將」Gin Lee（李幸倪）今年初強勢加盟英皇後，被視為能在頒獎禮跟鄭欣宜爭獎的唯一勁敵，不過有傳英皇志在明年頒獎禮的各大獎項，故才決定「留前鬥後」，今年先儲夠「彈藥」準備再戰。而事實上，Gin Lee近半年相當勤力，之前已分別推出跳唱及情歌，而昨日亦忙拍攝新派台歌MV，第3首歌暫定於下月面世，相比3月紅館個唱後未有新作的欣宜，Gin Lee表現進擊得多。

除密密做歌外，據知英皇已籌備於今年底或明年初為Gin Lee舉行紅館個唱，同時亦為她精心挑選有發揮又適合她的角色，助她早日涉足電視台及影壇升呢為全能歌手。另外，她唱得之餘，亦擁有標準身材及一口流利英語，故成為商演及廣告界的「最受歡迎女歌手」，遠至匈牙利亦有主辦商邀她飛抵當地開騷。而近日又變身模特兒為品牌拍攝硬照，做到「冇停手」的她在社交網留言：「今天幾項工作嘅內容同性質好多元化，好玩、新鮮，但係腦力同體力已經用得七七八八。」