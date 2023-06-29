來到夏天，城中很多西餐廳都換上新菜單，無論是度假風滿滿的地中海菜，質優精緻的法國菜，又或是適合分享的意大利菜，都為大家在夏日添上新意。

每逢夏季，歐洲陽光普照，沿岸海灘更是人頭湧湧，滿滿度假風情。法式地中海餐廳LPM Restaurant & Bar的全新菜單以海鮮和時蔬入饌，富煙熏和柑橘香的阿馬爾菲檸檬烤小辣椒作頭盤夠醒胃，想即時消暑，不妨來一口蟹肉配青瓜西班牙凍湯。其他還有煙熏牛扒他他、薄切鯛魚刺身、自家製波浪麵配大蝦和小魷魚及原條烤多利魚等，輕盈開胃。

清爽法菜

來到法國，首先想起的就是美酒佳餚，中環法國葡萄酒酒吧Terroirs by LQV 換上時令的夏日菜單，頭盤先吃一口自諾曼底水域的 Jérôme Miet Fine de Claire 生蠔，配香檳或白酒更添滋味。法國人於夏季必吃的番茄撻，表面鋪滿普羅旺斯番茄，酸甜有致。自家製的Gougères芝士泡芙鬆軟滋味。另外還有適合分享的自家製法式藍帶雞扒、油封鴨批和牛肉他他等，邊吃邊喝最爽快。

多元地中海

地中海除了時度假勝地，也匯粹歐洲多國的美食。中環地中海餐廳Basin的全新菜單就集合了法國、西班牙和意大利風格，菜式包括清新的意大利絲翠奇亞沙律，布拉塔芝士配紅莓、松子和羅勒油等。香料醃漬吞拿魚配蛋黃、青檸汁和醬油，鮮嫩香滑。主菜有伊比利亞黑毛豬背夾心肉 、香烤八爪魚和西班牙龍蝦燉飯等。若想一次過品味大廚精選菜式，可揀選8道菜嘗味餐單，一嘗席前製作凱撒沙律、慢煮羊肩肉和花生心太軟等菜式。

醒胃番茄

酸酸甜甜而可塑性高的番茄，是夏日菜式不可缺少的食材。181 at Fortnum & Mason以歐洲復古番茄作主角，設計出不同菜式。西班牙凍湯以復古番茄加濃縮西瓜萃取和輕醃青瓜，和羊奶芝士拌勻享用，富有層次。經典的羊奶Burrata芝士配復活番茄，加入英國海鹽、24個月帕爾馬芝士和檸檬皮拌勻，口感大增。另外有選用30日熟成肉眼製作的Agnolotti 意式餃子配迷你復古番茄醬汁、牛肉薄切Beef Carpaccio、慢煮豬腩肉、紅菜頭Tortelini和各式甜品供應。品牌超市於7月中更推出環保Lossus Tin Top-Ups系列 ，吃飽不妨揀選心水的餅乾和茗茶，回家繼續歎。

意菜滲本地風味

為了迎合客人要求，很多外國菜都會微調。西營盤意大利餐廳Casa Cucina以威尼斯傳統小酒館菜單為主，亦有滲入香港獨特風味。頭盤有醃紅菜頭香橙沙律、八爪魚薄片配意式煙肉及醃紅葱頭、加白酒製作的風味煮蜆和牛肉他他。新鮮手工意粉有雪蟹意大利雲吞、龍蝦寬意粉和羊肚菌忌廉寬帶麵，主菜有素食的烤鄉村芝士佐蘑菇配油封大蒜、味濃的橙皮燴牛面頰和鮮味的脆皮鱗片魚等，吃時配一系列清爽雞尾酒，相得益彰。