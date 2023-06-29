姜濤個唱門票極速售罄　加開一場7月開售

男圑MIRROR成員姜濤日前自爆因傷腳而未能出席《全星暑假MIRROR+》活動錄影，令千辛萬苦抽中籤入錄影廠的「姜糖」空歡喜一場，更惹起「姜糖」大義滅親狂數姜濤四宗罪，不過姜濤絕對是「愈反愈紅」體質，姜糖嗰頭狂鬧，但姜濤8月3至5日，假亞博舉行3場個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》，MIRO場（8月3日）門票早前開賣，一小時即告售罄，而8月4及5日的公眾場門票亦於26日秒速售罄，有見供不應求，MIRROR官方在社交網宣布加開8月2日一場MIRO場：「浪濤中無人能攔截渴望，現加開一場MIRO場，與姜濤一起緊握初衷、自訂存在意義！」，相信7月11日開售日又出現爭崩頭的場面。

而近日有網民熱烈比較姜濤和MIRROR另一「人氣王」的Anson Lo（盧瀚霆、教主）的工作態度，其神徒力推「教主」雖然體弱多病，但甚少以病為理「射波」缺席，而事實上，從教主的社交網貼士，他的確努力過隻牛，經常捱通宵開工，而28號晚，他又報告工作進程，留言：「CEO（劇集《社內相親》角色）今天開始變回Anson Lo了，全力準備演唱會前的所有事情，七月將是忙碌又興奮的一個月份，工作、排舞、練歌、訓練、錄歌，為了你們第一位，一定會盡2000%去準備好自己。」還甫單眼放電相，實行冧死人。