姜濤個唱門票極速售罄　加開一場7月開售

男圑MIRROR成員姜濤日前自爆因傷腳而未能出席《全星暑假MIRROR+》活動錄影,令千辛萬苦抽中籤入錄影廠的「姜糖」空歡喜一場,更惹起「姜糖」大義滅親狂數姜濤四宗罪,不過姜濤絕對是「愈反愈紅」體質,姜糖嗰頭狂鬧,但姜濤8月3至5日,假亞博舉行3場個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,MIRO場(8月3日)門票早前開賣,一小時即告售罄,而8月4及5日的公眾場門票亦於26日秒速售罄,有見供不應求,MIRROR官方在社交網宣布加開8月2日一場MIRO場:「浪濤中無人能攔截渴望,現加開一場MIRO場,與姜濤一起緊握初衷、自訂存在意義!」,相信7月11日開售日又出現爭崩頭的場面。

而近日有網民熱烈比較姜濤和MIRROR另一「人氣王」的Anson Lo(盧瀚霆、教主)的工作態度,其神徒力推「教主」雖然體弱多病,但甚少以病為理「射波」缺席,而事實上,從教主的社交網貼士,他的確努力過隻牛,經常捱通宵開工,而28號晚,他又報告工作進程,留言:「CEO(劇集《社內相親》角色)今天開始變回Anson Lo了,全力準備演唱會前的所有事情,七月將是忙碌又興奮的一個月份,工作、排舞、練歌、訓練、錄歌,為了你們第一位,一定會盡2000%去準備好自己。」還甫單眼放電相,實行冧死人。