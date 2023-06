舉辦《奧斯卡金像獎》的美國影藝學院(AMPAS)每年都會公布新增會員名單,今年新增398名新會員。

一如過往奧斯卡公布的新會員名單中不乏熟悉的華人紅星,今年就有古天樂及張震加入。此外,今年初憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)而勇奪奧斯卡最佳男配角的越南裔華人男星關繼威、《奇》美籍華裔女星許瑋倫、日本女星安藤樱、韓國男星朴海日等都亞洲影星都在新會員名單之中。導演方面就有《奇》導演拍檔The Daniels、新加坡導演陳哲藝、日本名導演岩井俊二以及諾貝爾文學獎得主編劇石黑一雄。就連甚少演戲的美國天后Taylor Swift亦是今年奧斯卡新會員。

古天樂過往與奧斯卡也有淵源,他出品的Netflix動畫《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs The Machines)去年獲奧斯卡提名最佳動畫。