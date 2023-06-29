馮盈盈高鈞賢深圳孖住行超市　網友：有啲嘢！

前港姐馮盈盈依家重新出發，「復出」拍攝《逆天奇案2》，早前自爆對北上拍劇卻步嘅佢，終於都敞開心扉，近日就有內地網友於深圳野生捕獲馮盈盈，更拍到佢喺《逆2》中有感情戲嘅高鈞賢同場，隨即令二人傳出緋聞。見馮盈盈以白色外套襯黑色褲，打扮休閒咁行超市，仲推住一車食物，盡興採購。而佢身旁嘅高鈞賢就踢拖，現場未見任何攝製人員，旁邊緊跟嘅就只有馮盈盈助手，估計屬於私人行程。相中更見到馮盈盈企喺高鈞賢旁邊，大笑掩嘴，笑得勁開懷，網友就笑言高鈞賢氹到馮盈盈好開心，之後又一齊離開超市，唔知佢哋會唔會因合作而擦出愛火花。

高鈞賢接受東網訪問時謂：「嗰日我哋喺屯門邊拍戲，本來大家拍完戲食飯，我架車可以揸返深圳㗎嘛！咁咪帶佢哋去深圳食嘢囉！我哋都有買啲蛋糕畀劇組同事食，咁當然唔係得我哋兩個，仲有其他工作人員喺度。」說到他們二人現時單身，會否擦出愛火時？他謂：「我哋見面都唔夠4、5次，依家拍拖都冇時間啦！我成日都要飛嚟飛去，不過做朋友都好好傾嘅，佢係一個好努力、用功嘅女仔，邊讀書邊拍劇，我都想幫吓佢，因為佢上套劇個角色唔係討好，但今次佢係做一個好好嘅女仔，大家角色上會多啲溝通。」