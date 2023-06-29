台灣#MeToo︱W男星背正印狂約炮　用特權除掉過氣SP

台灣「#MeToo」風波繼續燒，藝人陳建州（黑人）先後被前黑澀會成員周宜霈（大牙）指及「微風女神」郭源元出面指控性騷擾，事件仲未告一段落，今日（29日）再爆出有位大卡士「W實力派男演員」係劈腿慣犯，本身有穩定交往對象，但仍將演藝圈當「後宮」，經常做出「暗示要約炮」嘅舉動，更直斥「許多與他發生關係後卻又不想再見到的女演員、女性工作者、或是KOL們，都被他在這個權力遊戲之中，用他的『專業』被莫名其妙地排除掉了。」

爆料中提到W男演員嘅4大特質，包括佢成日演律師、檢察官等正義角色，而且身材好，仲有藝術家嘅憂鬱氣質，其穩定交往對象，就係一位有多個廣告代言、時常喺媒體面前稱讚W為導師、對佢表達崇拜之意嘅女演員。

爆料者提到W姓男演員對佢釋出好感時，就有種被「欽點」感覺，對方仲唔認有對象：「他常常表達他的愛是獨一無二且真切的，外面的一切皆俗不可耐，至於媒體寫的事情，都是捕風捉影、胡說八道，沒腦筋的人才會相信，如果跟他真心交往，就會知道他是怎樣的人。」

直到兩人發生關係後，W姓男演員會喺有人嘅地方，避免同佢有肢體接觸及交流，並稱係為女生好，為對方留好形象。不過W姓男演員私下同朋友聚會時，就會爆出疑似同好多女生有親密關係嘅話語，好似係「我看女生的身體部位就知道她們的年紀」等，分享「心得」，令爆料者覺得同Ｗ男星漸行漸遠，後來協議「分手」。

點知爆料者陸續聽到唔少女性都被W姓男演員以相同手法哄騙：「人數簡直可以組成一個聯盟了，而且W不管對方有沒有另一半，都會開口暗示可以約炮」、「那些前前後後與他在媒體上有公開承認交往的女伴們，都必須不斷承受他在有伴侶的情況下，持續在外跟其他女生發生關係，所以分手的時候，都鬧得不是很愉快。」

此外，爆料者稱W姓男演員成日利用名氣同權力，將演藝圈與藝文圈當做自己後宮，更用特權成為演出焦點：「他會利用這些條件來影響製作單位或導演在編劇上、卡士上、甚至劇組人員上的決定，好幾個劇本原本不是以他為主，最後卻在演出的時候，變成是他的個人秀。」