NONO性侵後唔道歉　公開20名受害女子清單逼宮

台灣搞笑藝人NONO（陳宣裕）被爆出對至少20位女士性騷擾事件，包括對女性強抱揉胸，伸舌強吻、甚至拖受害人到殘廁無套中出等，當中受害人「小紅老師」召開記者會時，就喊話要求NONO公開道歉。惟NONO於上周三（21日）宣布停止演藝工作後，一直潛水。

NONO當初被小紅老師指控性騷時，曾透過經理人回應：「對這個人完全沒有印象，根本不認識。」小紅老師今天就打臉道：「抱歉了陳宣裕，我找到你隔了十年後還私訊我的訊息，時間是2021年哦！單純打臉你不認識我這件事。」

隨後小紅老師貼出20位女性向佢私訊控被NONO性騷、性侵嘅訊息，並將當時發生時間點、受害者當時年齡、NONO言行製成表格。

小紅老師續氣憤指出，NONO呢20年間侵犯同騷擾過太多人，大膽用藝人光圈大頭照邀約，去按摩店更對芳療師聲稱：「跟他做愛會很爽，直接露出下體給對方看，人家不要還硬上！！……每個被你強行硬上的女孩你從來沒戴過套，不在乎別人的感受，受傷的女孩還為此去看婦產科，真的有夠垃圾！」對此，NONO經紀人表示：「沒有要回應。」