紅磡競技場　跑住解謎對決

提起紅磡，除了紅館及紅隧之外，可能會諗起一排排舊樓與工商廈。然而此區亦有不少打卡玩樂蒲點，好動一族可到靈感源自韓國綜藝節目《Running Man》的實體遊戲競技場，一嘗「撕名牌」的刺激感；玩完可到附近公園影靚相，再品嘗米芝蓮街坊小食，過上充實的一天！

逃脫密室撕名牌

《Running Man》自開播以來大受亞洲觀眾歡迎，當中最經典的「撕名牌」遊戲既緊張又好笑。位於紅磡工商廈的Running Games受此啟發，將逃脫密室混合撕名牌玩法，全場面積約4萬呎，當中解謎遊戲區約2千呎，互動遊戲區則有5千呎，玩家可以親身進入遊戲世界奔跑、進行各式各樣的互動體感活動，集動態、合作、策略於一身，比很多密室解謎遊戲更講求體能與互動。

場內負責人表示，一般預約6人成團，全場上限達140人，新優惠每人$280可玩足兩小時。問到哪個新遊戲最好玩，他推介「王者聯盟對決」，每組玩家派出兩名成員背負號碼名牌在擂台上進行撕名牌對決，將對方成員擊倒為之勝出。同場另有「九宮格射球」和「熱血閃避球」等，前者要用足球或手球全數擊倒九宮格；後者則要穿上特製衣服當閃避員，閃避四方八面來襲的波波，考身手又考反應。

網址：hkrunninggames.com

區內人氣打卡位

必到海洋樓梯

長命斜樓梯係人見到都驚，但位於紅磡道佛光街天橋旁的這條樓梯卻不時有人聚集，事關73級樓梯均被畫上彩色海洋世界，因此有「海洋樓梯」之稱。全人手繪畫的作品來自藝術家Terena Wong，旨在喚醒公眾對海洋的關注，以及希望城市人把腳步放慢，每一步都看清楚一點。畫作的海龜、小丑魚、海草與小魚群畫得栩栩如生，去紅磡打卡絕不能錯過。

古式小橋流水

和黃公園是位於香港九龍大環戴亞街的公眾遊園地，距港鐵黃埔站A出口只有10分鐘路程，早於90年代交由政府管理。園內小橋流水加上亭臺樓閣，古色古香如小型九龍寨城公園，其中公園大門牌、太極場、池塘都是打卡熱點。而且此處經常成為電影及電視劇拍攝場地，姜濤主演的劇集《季前賽》便曾在此取景，時至今日仍有不少姜糖專程來朝聖呢！

日本直送米香

米気主打精緻日式家庭料理，以「米」作店名，賣點自然是米，所用的日本米都是直送香港後才精米，藉此保留水分和營養價值，讓顧客吃到新鮮飯香。餐廳建議「米+主+冷+溫」這個叫餐組合，即日本俗稱的一汁四菜，推介醬油蛋飯、月見博多地雞團子、葱燒厚切牛舌及米気雪糕。特別一提是餐廳不設訂位，攞籌後不妨先到附近逛逛。

獲獎自創班戟

開業超過40年的紅磡雞蛋仔位於紅磡大沽街寶利閣，不少紅磡街坊由細食到大，最初是街頭小販檔，後來搬入地舖，最近更入選「香港米芝蓮」小食呢！名物除了原味雞蛋仔外，必吃自創的沙律杧果班戟及蛋白肉鬆班戟，全部即叫即製保證新鮮熱辣，因此經常大排長龍。