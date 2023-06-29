本日日本：最新吉卜力展　必看超逼真「腐海」場景

吉卜力粉絲又有新朝聖地！吉卜力工作室（STUDIO GHIBLI）與日本經典電影節目《周五Roadshow》（金曜ロードショー）聯乘，即日至9月24日於東京天王洲Isle的寺田倉庫舉行「周五Roadshow與Ghibli展」。《周》自1985年起播出，隔年首次播放《風之谷》，至今共播放了超過200次吉卜力電影。展覽的最大亮點是《風之谷》中登場的「腐海」場景，除了可以看到巨大生物「王蟲」，還有守衞「大王蜻蜓」及腐海蟲最愛吃的「蟲糧樹」等，還原度超高。所有作品都由鬼才造型家竹谷隆之操刀，栩栩如生，相當震撼。另外還有巨型「吉卜力幻燈樓」，該作品曾於2018至2019年於富山舉行的「GHIBLI 大博覽會」展出，夢幻的彩繪玻璃配合燈光反射，色彩繽紛，值得一看再看。場內亦展出1984年至2020年期間吉卜力旗下幾乎所有作品的分鏡劇本，並設有多個吉卜力作品海報打卡位，例如《魔女宅急便》、《貓之報恩》等，當然還有會場限定精品發售，粉絲們不要錯過。票價大人每位1,800日圓（約HK$97）。