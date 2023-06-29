被叫親切的湯叔叔　湯告魯斯抵韓急不及待歎烤肉

荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）昨日（28日）抵達韓國，展開新片《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One）的宣傳之旅，他今午（28日）與韓法混血女星「螳螂女」Pom Klementieff、英國女星Hayley Atwell、 英國男星西蒙柏奇（Simon Pegg）、英國女星Vanessa Kirby及導演Christopher McQuarrie現身在首爾松坡區一間戲院舉行的記者招待會。

第11度訪韓的靚佬湯表示：「每次來到韓國都獲得大家的熱情款待，昨日到韓國之後吃了韓式烤肉，真的好好味，散步的時候跟韓國人聊天，感覺好特別。」談到韓國人叫他做「親切的湯叔叔」，他笑道：「我好愛韓國，這是我好喜歡的花名，我覺得好自豪，真的很多謝大家。」

西蒙柏奇則是第3次訪韓，他同樣表示很喜歡韓國，平時亦有留意韓國的作品：「我喜歡韓片《屍殺列車》，也有看《黑道律師文森佐》和《魷魚遊戲》等韓劇，我女兒喜歡李東旭，而我就是金泰璃的粉絲。」