高潮因「油」 體驗爽夾滑

好多人都鍾意推油按摩，嗰種體貼、滑溜嘅肌膚接觸，真係爽到難以形容，甚至會令人心癢癢，諗埋晒啲四級內容，唔係又點會有以下呢堆作品喎？

滑入後門

火辣脫星大戰黑色巨兵，再加埋油光四射嘅身體接觸，究竟視覺效果有幾正？呢套由Evil Angel出品嘅《Oiled Anal Angels》，就有辦你睇。影片出動到情慾按摩油，加埋後門演出，仲有一班身材健碩、兵器成呎長嘅男脫星孭飛，未睇都已經有晒畫面！當然，戰況再精彩都要有索女撐場至得，睇番演出名單包括Mona Azar、Vicki Chase、Kira Noir等人氣脫星，絕對值得捧場。

自娛佳作

有冇試過喺曳曳嗰陣用過潤滑油？查實邊睇四仔邊自娛都可以試吓呢種滑溜嘅體驗，咁睇邊套部品最好？不妨試吓呢套由Vision Films製作嘅《Lubed #17》，事關唔少四仔迷都好追捧呢個系列，話係自娛佳作，而嚟到最新一集，片廠更搵嚟Lily Larimar、Bailey Brooke、Hime Marie等癡女系脫星參演，目的好簡單，就係要帶畀觀眾最佳嘅官能刺激，所以有四仔迷笑稱，睇片前一定要準備好潤滑油先得。

火上加油

身材火辣嘅美女已經夠晒吸睛，仲要喺佢身上搽晒油，呢啲「火上加油」嘅行為，真係好易令男士擦槍走火！擔心自己心臟頂唔順嘅話，睇呢套由Team Skeet推出嘅《Cheeky #10》之前，真係要諗清楚！事關呢個系列一向鍾意搵啲巨乳盛臀嘅脫星參演，今次片廠為求增強視覺效果，要求有份參演嘅Hadley Mason、Lena Paul、Candice Dare同Mandy Muse，喺身上搽潤滑油，你知啦，佢哋都係胸懷巨物嘅索女，難怪四仔迷話睇到個心卜卜跳啦！