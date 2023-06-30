【是日通勝】

農曆五月十三

癸卯年 戊午月 己未日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、出行、交易

忌：行喪、成服、除靈

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：20、21、48

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：運勢欠佳也不用太心灰，謹記希望在明天！

金牛座：好運氣加持，按自己想法行事，得心應手！

雙子座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

巨蟹座：財運上升，投資方面嘗到甜頭，可乘勝追擊。

獅子座：謀事要盡力而為，把霉運的影響減至最低。

處女座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

天秤座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

天蠍座：運勢差，生活多阻滯，做事容易迷失方向。

人馬座：勿做出損人利己的事，言行要對得住良心。

山羊座：做人忌缺乏目標，渾渾噩噩勢將一事無成。

水瓶座：事業受太多因素影響，需保持細心及耐性。

雙魚座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 貴人旺

（跌）牛 困難多

鼠：情緒壓抑，失去理性，易跟朋友鬧翻。

牛：是日沖煞，意外頻生，謀事困難重重。

虎：財運低迷，投資過程容易被小人誤導。

兔：凡事親力親為，有望獲得上司的認可。

龍：不宜對身邊人太過嚴苛，以免犯眾憎。

蛇：工作繁雜，顧此失彼，處事要分輕重。

馬：貴人運強，外出洽談公務，水到渠成！

羊：抽空外出閒逛，易發現想不到的驚喜。

猴：精力充沛，做事勤奮，事業迎來爆發期。

雞：親情可貴，家人的支持讓你充滿自信。

狗：情緒易失控，避免與人討論任何話題。

豬：懂得在職場爭取表現，成功指日可待。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

甲木日天干 命格如何

甲木是出生八字的日天干，代表你的是參天大樹。一棵大樹主要有三種情況：第一種用斧頭斬成棟樑之材；第二種是大樹根深於山上，而且有太陽有泥土濕潤；第三種用斧頭斬一成截截當柴燒，燃燒自己，成就他人。

甲木生於春天，春回大地，樹木欣欣向榮，命中有丙天干或巳地支，代表太陽作光合作用，最好見到山的戊，辰丑濕潤泥土，此命運逍遙富足。如果見庚辛申酉之金，是為壓力挫折，春木要財不喜官。見到壬癸亥子水，滅火不利財。

甲生夏天火旺，再有濕潤土，好似香港八字，甲騎龍。見丑為天乙貴人，見水為調節氣候，見寅卯為樹根。如果不見濕土財而見乾土戌未財星，更見庚申酉金強來斬樹，別人把你當柴燒了。

甲生秋季金強，樹木凋零，庚金斧頭強，斬樹作棟樑。喜見寅卯為根，見戊土為山，山上多樹林，不怕見水灌溉。不宜見火燒，火燒林木，棟樑之材有所缺失。

甲生冬季，寒木向陽，喜見丙巳太陽之火，見戊山為財，喜見戌未乾土財，不喜辰丑濕土財。冬天水旺，需見寅卯為根，免於水旺水漂。如見斧頭庚金，更見丁午火，是庚金斬木引丁火，燃燒自己，照亮他人。