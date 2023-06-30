星玄│蔡思貝轉型好評如潮　出門遇貴人旺到爆

今日係6月30號，亦係農曆五月十三，宜祭祀、出行同交易，最旺生肖係馬，屬馬嘅你哋貴人運好強，如果出去傾公事一定水到渠成。「馬女」蔡思貝（Sisley）早排就飛咗去溫哥華登台，有勁多粉絲撐場，場面熱鬧唔在講，思貝全程勁興奮不停整古做怪，反白眼扮醜又扮肥，一啲偶像包袱都冇，抵你咁受歡迎，做乜都咁順利。喺今年無綫年報官方排行榜排第一，做咗終極一姐嘅Sisley，雖然今年暫時未有劇集見街，不過之前主持旅遊節目《貝遊英倫》，唔單止好評如潮，最近更加添食，再出發去拍新一輯《貝遊歐洲》，原本已經事業咁掂機遇咁多，今日隨時遇埋貴人，實行旺上再旺，可以話係冇得輸！屬羊嘅朋友今日都應該出去行吓喎，隨時會有意想唔到嘅驚喜。

今日嘅幸運星係天秤座，你哋運氣好到令人羨慕，最啱做多啲有意義嘅事。天秤座嘅張文慈（Pinky），自從北上發展之後運勢一直好好，轉型做直播帶貨亦非常成功。喺上海同廣州住過之後，近排Pinky就搬咗去深圳，仲拍片帶大家參觀自己間新屋，淨係目測都近千呎，非常闊落，一班網民都大嗌羨慕！Pinky發展得咁順利，就有更大能力幫到其他人，得閒做吓義工都唔錯！至於巨蟹座嘅朋友財運都上升，投資方面攞到着數可以乘勝追擊。