馮盈盈高鈞賢「閃」上深圳　含春逛超市

港姐冠軍馮盈盈被指與港男冠軍高鈞賢拍拖，在新劇飾演情侶的他們感情大躍進，齊齊到深圳踢拖行超市，期間盈盈更被男方氹得少女懷春地掩嘴大笑。高鈞賢受訪時大讚盈盈好女仔，勤力用功，坦言「照顧」對方。

現年29歲的港姐冠軍馮盈盈與39歲香港先生高鈞賢，日前被內地網民在深圳超市野生捕獲，一身休閒打扮的盈盈推着一大車食物，身旁的高鈞賢則穿短褲、踢拖，現場未見任何攝製隊，只有盈盈的助手，估計是私人行程。相中的盈盈在高鈞賢旁邊笑得勁開懷，更相當少女心，笑到掩晒嘴，之後齊齊離開，網民笑指高鈞賢氹得盈盈好鬼開心，估計他們拍劇拍出「火」。

當香港小姐遇上香港先生，定必有火花！有樣有身材的盈盈向來惹火，與拍拖多年的醫生男友分手後，先後跟鄭衍峰及方力申傳緋聞。至於高鈞賢貴為首屆香港先生冠軍，靚仔有內涵，近年戲路甚廣，演技大躍進，更在內地劇坐正「男一」，之前的緋聞女友位位都是「女神級」，包括陳法拉、苟芸慧、徐子珊、葉翠翠、「億萬千金」吳玥彤，而舊愛日本女星木南晴夏現時更是男神玉木宏的妻子！

承認好傾讚努力

盈盈與高鈞賢正拍攝新劇《逆天奇案2》並飾演情侶，除有不少親熱戲外，早前還為滑水戲齊齊上堂。其實2人本應一早可以結緣，因之前高鈞賢在劇集《一舞傾城》飾演純情大學生，有指與他有感情線的陳星妤一角本由盈盈飾演，但盈盈因種種原因而辭演，事後坦言後悔。一度傳遭雪藏的她，如今既讀書又重新拍劇，頓時敞開心扉，與「暖男」高鈞賢一撻即着絕不為奇。

高鈞賢昨日（29日）接受東網獨家訪問時表示，現時經常內地、香港兩邊走，又連續接下多劇，根本沒有時間拍拖，但亦對盈盈讚不絕口。對於「情侶檔」逛超市，他說：「嗰日我哋喺屯門拍劇，拍完就去食飯，我架車可以揸返深圳，咪帶佢哋去深圳食嘢囉！我哋都有買蛋糕畀劇組同事食，當然唔係得我哋兩個，仲有其他工作人員喺度。」2人均是單身，會否容易擦出愛火？他說：「我哋見面都唔夠4、5次，依家拍拖都冇時間啦！我成日都要飛嚟飛去，不過做朋友都好好傾嘅，佢係一個好努力、用功嘅女仔，邊讀書邊拍劇，我都想幫吓佢，因為佢上套劇個角色唔係討好，但今次做一個好好嘅女仔，大家角色上會多啲溝通。」

照顧有加好Nice

至於盈盈亦否認拍拖：「當日拍《逆天奇案2》，趁中間有段休息時間，就同埋女助手一行3人去超市，買零食手信返去慰勞劇組同事。」對於被讚有CP感，她說：「我哋喺劇中飾演情侶，證明我哋作為演員好專業、好稱職，亦多謝監製咁有眼光，搵啱我哋一齊拍劇。」2人因今次合作才認識，高鈞賢是否對她特別照顧？她說：「唔單止對我，對台前幕後所有工作人員都好Nice，但呢段時間我只想專心工作，專注自己事業，暫時冇任何談戀愛嘅想法，唔會有任何發展空間。」