【特約報道】最近雷雨不斷，不少人自覺身重無力，常感到疲倦無精神，除了因為天色陰暗影響情緒外，這些也都是痰濕體質的象徵。

形成痰濕的成因眾多，大致可理解為環境因素和飲食習慣兩大項。從環境來說，臨海的香港較內陸更為潮濕、雨水多、濕氣重就容易令人形成痰濕。再加上春夏兩季香港人都習慣開冷氣乘涼順便抽濕，但冷氣令人體不能正常排汗，而排汗其實是人體散發濕氣的重要渠道，此舉令濕氣加重積聚。

不當的飲食習慣更是形成痰濕體質的關鍵因素。城市人食物豐富，肥膩重口味，生冷的食物隨手可得，自助餐、打邊爐、雞煲、放題不少人一星期都食一次以上。暴飲暴食和多油多鹽的重口味佳餚令脾胃負擔加重，最終脾胃不勝負荷、運化失職，無力推動消化吸收和水液運行，就形成內濕積聚於體內。

環境形成的外濕和吃出來的內濕內外夾擊，造成不少人的痰濕體質。若不盡早發現並加以調理，痰濕或會進一步拖累脾胃功能影響氣血生成，隨時由體質問題轉為其他疾病。想改善痰濕，今天就可以開始第一步！只要改變飲食習慣、少吹冷氣、適當運動或浸浴促進排汗，就能減少濕氣入體的機率。但要留意不能亂買坊間的去濕茶飲或湯劑飲用，因為不是每個人都合適箇中藥性，飲錯了反而令痰濕變本加厲，所以任何時候要用中藥材改善體質，都應該先向專業人士獲取意見，選用合適自己的才是正確的做法。

Angel Care健兒安駐診註冊中醫師透過望聞問切，掌握內在體質狀況，辨證施治，幫助調理內在，改善「氣、血、陰、陽」，從而強身健體，養出好氣色。

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。