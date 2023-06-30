范范稱「只出門五次」被揭講大話　個唱被退票抵制

台灣藝人陳建州（黑人）近日身陷「#Metoo」風波，先後被3位受害女藝人指控性騷擾，其太太范瑋琪（范范）尋日（30日）就發文反擊，指自己大肚期間只有出門5次，以推翻「微風女神」郭源元指控黑人趁范范大肚，帶佢上屋企欲性侵一事。點知網友猶如柯南上身，於范范社交網睇相，發現佢懷孕時日子過得超充實，包括同吳青峰、林依晨、楊謹華、梁靜茹、阿雅、賈永婕等藝人碰面，仲參加名人生日P，又去戲院看電影，即取笑范范自打嘴巴。此外，范范大住肚同藝人出街嘅證據亦被一一翻出，包括同劉若英、梁靜茹聚會；與潘瑋柏聚會；搵姊妹淘唱K、挺孕肚力撐曾沛慈、到百貨公司放風，加加埋埋已經超過佢口中所講嘅「只有出門五次」。

如今黑人爆出性醜聞，范范原計劃於9月8日喺台灣北流舉辦演唱會亦大受影響，大批網友喺社交媒體上洗版，表示要退票抵制！黑人捲入性侵未遂事件，網民已聲討作為PLG執行長嘅佢應該下台負責。網友同時亦不滿盲撐老公嘅范范，佢時隔4年將開個唱，儘管主辦單位先前宣稱演唱會門票已售出七成，但有網民發現在售票系統上嘅售票情況似乎相當慘淡。場館近5千個座位，分為六種票價，但只有最平嘅1,280元新台幣（約322元港幣）票價售罄，其他票價仍有相當多空位。