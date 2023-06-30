打卡必去　藝文青周末遊

轉眼間又到周五，是時候安排明後兩日的節目，好好利用假日的時光。要說到面對高溫及不穩定天氣的好去處，有甚麼比留在室內更好？今個周末，小記就為藝文青及打卡一族找來了兩個期間限定展覽，觀賞不同的小世界。

【繽紛奇妙世界】

繽紛的色彩總能帶給人愉快的心情，港產藝術家Ton Mak首次在香港舉辦的個人展覽Flabjacks「WELCOME HOME」藝術展由即日至7月16日在海港城美術館舉行，場內不但會展出29幅充滿童趣而且色彩繽紛的壓克力（acrylic）畫作，當中包括兩個首次亮相的全新角色，更有一隻4米高的粉紅恐龍木雕陪伴大家走進這奇妙想像世界。想把歡樂帶回家？現場還有藝術玩具、帆布袋、保暖毛氈等限定精品發售，誓必延續愉快心情呀。

【數碼維納斯世界】

線上下兩者結合可謂大勢所趨，如多維體驗藝術空間Artelli香港最近就與日本殿堂級藝術家天野タケル（Takeru Amano）合作，以一系列實體與虛擬形式藝術作品呈獻藝術家首個 NFT 作品實體展 ─「克隆維納斯奇襲意境」香港首展，帶來當代藝術融合 Web 3.0 之嶄新觀展體驗。展覽首次推出450幅NFT數字藏品及實體作品、立體雕塑、場景藝術裝置及5米大型藝術裝置。另設《克隆維納斯》限量實體畫冊出售，場內亦特設AR互動體驗，讓觀展者可體驗代入畫中角色的樂趣。與此同時，Artelli 香港更攜手9位國際創意藝術家，以獨特環保畫材打造「Art for Lohas」環保再生藝術群展，展現藝術作品與可持續發展的多元形態，極具意義。兩個展覽皆至7月4日止。