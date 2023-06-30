崔碧珈為蔡楓華個唱做嘉賓自爆雙方有淵源

女星崔碧珈（Anita）日前為蔡楓華（Ken）一連兩晚的音樂會做嘉賓，Ken讚她樣靚身材好，第一晚Anita着了條白色裙，第二晚她改穿長褲襯波鞋，她笑言因為見到對方都是casual wear，Ken笑說：「依家開騷唔興嗰啲珠片，你着底衫都可以。」Ken追問她之前拍戲為主，近年卻轉向樂壇發展，問她對自己的歌唱前途點睇？Anita說：「我冇諗咁多前途，專心做好依家鍾意嘅嘢，拍戲都拍咗十年，可以繼續嘅，但可以嘗試另一種發展，我由3歲開始學琴，一直好鍾意音樂，簽咗新經理人公司，可以有更多音樂作品，唔同階段做唔同嘢，依家我好享受做音樂。」

Anita的經理人鄧慧詩跟Ken相識幾十年，今次都是經理人安排，她說：「其實早幾年喺ViuTV嘅玄學節目《戀上你的床》，阿Ken做過嘉賓，嗰時同佢傾過偈，覺得佢都好風趣，不過我諗佢唔係好有印象記得我。」今次她未有機會同前輩Ken合唱，她揀選自己的《小丑與皇后》，另一首就揀了梅艷芳的《夢伴》，她說：「我知佢同梅姐都係好朋友，加上我同梅姐都叫Anita，但我哋歌藝差好遠。」

忙於電影工作的她，已開始灌錄新歌，近兩年她都有跟林德寶老師學唱歌，她可想開個人音樂會？她說：「要睇緣份，我好想做，但要睇公司安排，依家努力練歌、練琴、好好裝備自己，又試吓自己作曲填詞，希望年底推出。」