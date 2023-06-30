吳慷仁不甘被屈係「炮王」W男星　5點駁斥爆料文

台灣「#MeToo」風波尋日（29日）爆出大卡士「W實力派男演員」係劈腿慣犯，本身有穩定交往對象，但仍有演藝圈「後宮」，頻繁約炮，更用特權將玩厭咗炮友易角等，當中男藝人吳慷仁成最大嫌疑人，即使佢已發文否認，但深夜終於爆seed上載千字文反擊，5點駁斥「到處約炮」爆料文：「我不擔心metoo，沒做過沒那麼擔心，看完反而歸類像是私人恩怨。」

網友在文中提到W男演員愛約炮：「女性都不願意說三道四，人數還成後宮」吳慷仁反問：「這個邏輯是甚麼？所以人面很廣？還是有人口普查？感覺根本等不到你匿名，早就在圈子傳開應該等不到你爆料，我應該也要花很多錢跟資源才能壓得下來。請不用那麼神格化我，相信你應該有收集到很多能用的內容，請不要客氣，雖然我沒有很高尚但算有潔身自愛。」接著指出爆料者係匿名發文，光係呢點就唔使負責任，加上內容惡意多，且文中提到「沒有證據，只有感受」就令佢火上加油。

佢提到爆料者說法扮晒係圈內人，但佢好確定應該唔係曾經有緣分相處嘅女性朋友，並自嘲：「因為相處過，如果不牽手應該會被修理，加上若說詞是用是保護對方形象這樣的話，真的很難說出口，太做作了。」還要爆料者提出有相處過嘅證據。

另外，文中提到W男演員喺有女友狀況下去接觸其他女生，而女網友被說服嘅說法係「我（W男星）的愛是獨一無二，真切的，外面皆俗不可耐」，吳慷仁自認睇完都笑咗出嚟，因佢從未講過呢啲嘢：「這樣的話術真的有點老派，我是很佩服你想出這種文言文。」

文中仲提到W男演員喺私下朋友聚會時，會大聊女性嘅身材等，令佢不禁想反問爆料者：「我竟然還敢帶去見朋友，是不是也提供一下何次？有誰在呢？」

不過令佢最嬲嘅，係網友稱W男演員靠魅力同影響力決定卡士及角色人選，吳慷仁認為寫出呢篇控訴文嘅人，肯定唔係圈內人或是線上有所累積嘅工作者，佢解釋台灣嘅一部戲，選角都係以資方、導演或製作人為主，或者選角演員組專業建議，而唔係演員決定。

佢又提到前排成日做配角，主要係還人情債，好似《她和她的他》中演出性侵犯，當時係劇組搵唔到人願意演，但佢曾受到製作人照顧先會答應，同時間佢亦有另一部戲要拍攝：「我後面還有戲，為了兩邊都順利，我說沒關係，因此連續工作16天，每天只睡2到3小時，只為順利拍攝完畢殺青。」