崔叡娜新歌《Hate Rodrigo》惹爭議　MV遭下架

韓國限定女團Z*ONE出身的崔叡娜以Solo歌手發展不俗，惟近日推出迷你二輯《HATE XX》主打歌《Hate Rodrigo》卻爆出爭議，最終新歌MV更被迫下架。

崔叡娜日前宣傳新碟，自言憧憬和尊敬美國小天后Olivia Rodrigo，而她親自作曲填詞的《Hate Rodrigo》歌詞中包含「你是我的明星，我不是嫉妒Rodrigo。 HEY U！那樣帥氣，讓人不爽。HATE U！我好糟糕，再也不要嫉妒！」原意是希望用可愛方式表達羨慕、憧憬與嫉妒，以「說反話」形式表示對她的喜愛。

不過，MV公開後，網民認為歌曲標題和概念不當，在他人名字前加上「討厭」，既失禮又容易令人誤解，加上雙方並無私交，Olivia Rodrigo比崔叡娜年紀還小，MV中出現過多對方的物品和概念，以「致敬」為名套用對方的MV元素，有借對方抽水之嫌疑。

在一片爭議聲中，MV被迫下架，社交平台上用來宣傳的「#Hate_Rodrigo」標籤也被刪除，有報道指是Rodrigo方面要求下架，除了歌名惹爭議，MV也未經本人同意採用其照片，涉著作權問題。大批網民鬧爆事務所在新曲發布前竟然沒有人覺得有問題，而參與製作新曲的崔叡娜亦難辭其咎。