惠康全新換購活動！首度聯乘兩大日本人氣廚具品牌 勢必掀起熱潮

【營業資訊】適逢惠康超級市場今年踏入78周年，一連串驚喜優惠活動接踵而來！今次推出全新一輪「笑印活動」，與日本銷量第一煎鍋品牌sutto及致力結合生活和工藝美學的人氣家品品牌mosh!合作、獨家聯乘推出時尚兼實用日系廚具，勢必掀起熱潮！

於2023年6月23日至9月21日期間，凡於惠康超級市場購物滿HK$60即可獲笑印一個，於10月5日或之前，憑笑印或yuu積分獨家換購3款sutto方型鍋具和4款mosh!廚具及小家電。

sutto日本銷量第一煎鍋 破格方型設計

惠康今次特別把日本大熱煎鍋品牌sutto帶到香港，日系破格方型鍋具走出傳統圓形煎鍋的框框鍋身及鍋蓋可以直立擺放，方便存放在廚房的空隙，大大節省儲存空間，而且便於將湯汁從邊角直接倒出而不易四處滴漏；每個鍋具均附上鍋蓋，燜、煮、煎、炒亦能一鍋完成，相比圓形煎鍋，烹飪面積更大，能夠烹調更多食材。氟樹脂塗層易於清潔，適用於明火及電磁爐，難怪一推出就成為日本銷量第一的煎煮鍋。是次惠康精選了3個不同大小的深鍋和平底鍋，包括16厘米四角平底深鍋、20厘米四角平底鍋和24厘米四角平底鍋。無論是二人家庭或是大家庭亦照顧周到。香港寸金尺土，廚房的收納空間有限，一個慳位的鍋具就最適合香港家庭！

日系美感家電品牌mosh!時尚質感

而日本時尚家電品牌mosh!致力把工藝美學融入生活當中，以一系列充滿美感又實用的商品成為日本大受喜愛的品牌。是次惠康為大家帶來外觀亮眼的保溫杯、保溫壺、即熱飲水機和氣炸焗爐4款日系時尚家品，粉色系的顏色，給人樸素清新的感覺。當中即熱飲水機和氣炸焗爐除了設計時尚簡約、精緻小巧更非常實用！體積小小但容量及功能極高，必定為你的生活帶來日系時尚質感。而保溫杯、保溫壺設計清新簡約，無論放於家中或辦公室都帶出日系小清新，提升格調。

sutto 16厘米四角平底深鍋（連蓋）：無論是用作煎煮食物、煮即食麵、多汁的燉煮料理，甚至滾湯亦同樣適合，方形設計可直立擺放，易於收納，亦方便從邊角直接倒出湯或湯汁亦不會四處滴漏，明火或電磁爐亦同樣適用。

零售價HK$368

378個笑印免費換領或48,000 yuu積分免費換領或30個笑印加HK$218換購或2,800 yuu積分加HK$238換購

sutto 20厘米四角平底鍋（連蓋）：較同尺寸的圓形平底鍋多了約30%的面積，方形設計更容易排列食物，可同時煎煮10顆餃子，亦適合烹煮日本玉子燒。不沾塗層加上弧形的邊角，極易清洗。而透明的玻璃蓋方便時刻觀察煮食進度， 20厘米尺寸不大不少，是所有家庭必備的尺寸。適用於明火及電磁爐。

零售價HK$478

58,000 yuu積分免費換領或30個笑印加HK$278換購或2,800 yuu積分加HK$298換購

sutto 24厘米四角平底鍋（連蓋）：能放下意大利麵條，最適合用來煮西餐，煎牛排完全可以得心應手，亦可同時煎煮40餃子，滿足煎、炒、燉、煮等不同煮食需要，適用於明火及電磁爐。而24cm平底鍋蓋更可用於20cm平底鍋，換齊兩款隨心配搭！

零售價HK$728

88,000 yuu積分免費換領或30個笑印加HK$378換購或3,800 yuu積分加HK$398換購

mosh!即熱飲水機（2公升）：日本設計即熱式飲水機，外形精緻美觀，採用2200W高功率特快加熱，按掣瞬間變熱，更有6種溫度選擇，無論日常飲用、泡茶、沖奶粉，煮杯麵等都能一機辦妥。 2公升分離式特大儲水箱，可分拆方便清洗及換水，更設有兒童鎖安全設計，不使用時自動鎖定。

零售價HK$1,398

138,000 yuu積分免費換領或60個笑印加HK$608換購或3,800 yuu積分加HK$628換購

mosh!氣炸焗爐（10公升）：設計時尚簡約、精緻小巧的二合一氣炸焗爐，是小家庭或單身一族的必備品，熱風氣炸，無油低脂，10公升大容量，輕鬆製作不同健康可口菜餚。其溫度和定時雙旋鈕控制容易操作，玻璃窗口更可隨時查看料理情況。

零售價HK$1,298

378個笑印免費換領或128,000 yuu積分免費換領或60個笑印加HK$548換購或3,800 yuu積分加HK$578換購