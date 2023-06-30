靈敢侶情：豬油是怎樣煉成的？

上篇講到豬油，想不到真的有年輕讀者留言想學煉豬油，太好了！上一代的事物又可傳落去。

想煉豬油，要先去街市的豬肉檔買一至兩塊「豬板油」，這塊來自豬肚內包裹着腎臟的脂肪部位，煉出來的豬油最香。但由於每隻豬只有兩塊，所以可先請肉檔預留，或早一點去街市。

煉豬板油有三個方法：水煉、蒸煉、油煉，我個人比較喜歡水煉，只需洗一隻鑊，二來煉好後油較白和軟，缺點是儲存時間較短，因為裏頭有機會含水分，所以建議置雪櫃三個月內用完。

以下是水煉豬油的步驟，這個方法是用水引出豬油的油份，然後加熱將水分煮至蒸發，剩下的便是豬油：

（一）煉豬油前，需要先將豬板油洗淨，然後切小丁，約1.5厘米。如見到邊位有紅色條狀物，必須切走。

（二）鑊中放油丁，加水直至能蓋過便可。

（三）開大火，見水滾立即將油丁取出，隔水，用室溫水洗淨。你一共要焯兩次，目的是去除雜質。而在第二次，可加中式白酒去腥，如沒有，可使用清酒，不用太多，一塊豬皮油用1至2湯匙便夠。

（四）清潔完成，可以開始煉了。鑊中先加水，水的分量只需浸着油丁的四分之三，先開大火將水煮滾，然後調至小火，加油丁、五片去皮薑片和2茶匙花椒。

（五）加熱後，你在開始時會見到大量白煙，不用擔心，白煙即是蒸氣，表示水分正在蒸發。

（六）當白煙變少，表示水分減少，鑊中的油應該是透明但未清晰。這時，可加入2湯匙白醋，減低豬油的油膩口感。

（七）一直用小火去煉，見油丁變金黃色，需先取出，然後繼續用小火將鑊中的水分煮走，直至油變得清澈且有光澤。

（八）到這一步，豬油便煉好了，戴隔熱手套、小心地倒入容器，置室溫放涼。

有些人在煉豬油時會加葱，但我個人並不建議，因為葱的味道會隨時間改變，但家用的分量較少，不加是避免縮短儲存期。

年輕朋友如果想做來逗父母開心，記緊不要掉棄那些金黃色的油丁，那是寶來的，叫豬油渣，你可以先試一試看是否夠脆，如不夠，不妨拿些煉好的豬油以小火半煎炸，香脆口取出，用廚房紙將多餘的油印走，然後灑少許鹽，便可端出去給父母吃啦！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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