台灣的「#MeToo」事件愈炒愈熱,有「預告」更聲稱捲入其中的藝人將會愈來愈多﹗事件可謂為全球華人社區製造不少話題,就連即將舉行的台灣金曲奬,竟然亦「牽涉其中」,據悉該盛會將於7月1日假台北小巨蛋舉行,歌手林俊傑(JJ)獲邀擔任表演嘉賓,向已故音樂人林秋離致敬,想不到隨即引起網民熱話,紛紛於社交平台留言,指曾捲入桃色新聞的JJ是「#MeToo浪潮中的不死鳥」,更有人索性揶揄他:「演藝圈唯一清流!」搞到JJ為之氣結。

為針對網民「踩場」,在金曲奬平台發出不禮貌評論,JJ深夜即在自己社交平台,以英語留言「反擊」,他寫下:「I can be nice, please do not test my patience(我可以很善良,但不要挑戰我的忍耐)」對於自己被「拖落水」,JJ更緊張大家對林秋離的不敬,揚言希望樂迷們能了解「尊重」這兩個字。