【特約報道】6月19日，傳承中華優秀傳統文化的專著《五洲關帝圖》，在世界最高的珠穆朗瑪關帝廟舉辦首發儀式。儀式由中國國際文化出版公司和西藏自治區定日縣人民政府共同主辦。

這次活動，收到港澳台五大洲40多封賀電賀信，有的社團快遞書法橫幅表示慶賀，彰顯了關公忠誠正義精神對華人華僑的影響力，彰顯了中華關帝文化在世界各地的影響力。

中央統戰部原副部長、全國工商聯原黨組書記胡德平先生在賀信中說：世界最高的珠穆朗瑪關帝廟，是傳承忠義仁勇誠信精神的殿堂，是世界屋脊的愛國主義教育基地。朱正明先生40年致力於研究關帝文化，傳播忠義仁勇誠信的關公精神，走遍七大洲50多個國家拍攝第一手資料。《五洲關帝圖》是第一部中英文對照介紹關帝文化的書籍，是海內外傳播忠誠正義的專著，是五大洲傳播中華傳統文化的精品。

福建省海峽關公文化發展促進會創會會長無塵先生賀電說：關帝文化傳承，歷史久遠，開示並洗滌了眾生心靈。關帝精神弘揚，感召千秋萬代後人，共創宇宙和諧！

香港山西商會會長、香港關公文化研究會主席吳騰先生在賀電中說：關帝文化作為中華文化的重要組成部份，關帝忠義仁勇的精神和品質，深受廣大華人的的敬仰和崇拜！

台灣中華關聖文化世界弘揚協會黃國彰理事長在賀信中說：五洲各處遍香火，關帝精神耀中華！欣聞朱教授歷時多年竭盡心血精品專著《五洲關帝圖》出版，深感此專著不僅能作為個人珍藏紀念，更可學習信仰關帝以滋長忠義精神，端正教化社會風氣，默化人心於日常生活，以達淨化心靈之驗效！

美國三藩市僑領、世界關氏宗親總會主席關健中先生的賀詞是：關公英明傳千代，忠義仁勇揚萬世！

莫桑比克奇正建築集團總裁賀建平先生發來賀詞：文武二聖，中華文化之根；曠世巨著，傳播古今中外！

毛里裘斯海唇關帝廟全體董事賀詞是：《五洲關帝圖》精選660多幅珍貴圖片，全球視野，跨越千年，是一本弘揚中華關帝文化的精品專著，是民間記錄和討論全球關公文化傳播的歷史、現在和將來的重要書籍。

6月19日這天，雨過天晴，雪峰純淨，在珠穆朗瑪關帝廟廣場，一群珠峰腳下的孩子唱起《一個媽媽的女兒》《愛我中華》，跳起歡快激情的舞蹈。來自北京、遼寧、山西、湖北的各地嘉賓，300多位藏族幹部群眾和當地學生，發出一陣陣掌聲和歡呼聲。

中國國際文化出版公司副總經理羅敬夫先生致辭說：本月初，習近平總書記在文化傳承發展座談會上指出「中華優秀傳統文化有很多重要元素，共同塑造出中華文明的突出特性。」關公文化作為中華傳統文化中的重要部分，是中華傳統文化的符號和名片，集中體現了忠義、仁勇、誠信的優秀精神。 《五洲關帝圖》是第一部以中英文對照的形式描寫關帝文化的書籍，是中華各族人民了解關公文化、世界各國人民了解中華優秀傳統文化的橋樑與紐帶。

《五洲關帝圖》作者朱正明深情講述了珠穆朗瑪關帝廟歷史。他說，1800年前的東漢末年，中國出了一位忠義仁勇威震華夏的英雄豪傑，他就是關公。900年前，宋朝皇帝封關公為「義勇武安王」。400年前，明朝的朱家皇帝，封關公為「關聖大帝」。300年前，歐洲羅馬帝國出版世界大地圖，每個國家的版圖上，都要畫一位國家偶像。中國版圖上，矗立着關公。200年前，在這片雪域高原，發生了一場保家衛國的反侵略戰爭，打得很漂亮，清軍將士們認定是關公顯聖助威。乾隆皇帝下旨，在崗嘎山巔，興建了關帝廟。9年前，崔玉晶女士鼎力支持，重建了珠穆朗瑪關帝廟，成為世界屋脊的文化地標。今天，匯聚珠穆朗瑪關帝廟，我們高興地看到: 關聖帝君，已經成為中華民族的道德偶像；關帝文化，已經成為連接各民族情感，連接海內外華人的精神紐帶！

嘉賓致辭後，崗嘎小學的孩子們跳起了歡快的舞蹈《一個媽媽的兒女》《愛我中華》，崗嘎村文藝演出隊表演了原汁原味的藏族舞蹈《五十六個民族》。眾嘉賓為藏族學生、藏族幹部群眾贈送了《五洲關帝圖》，崔玉晶女士為藏族群眾贈送了酵素香皂和冬裝。