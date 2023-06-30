內地#MeToo︱《慶餘年》辛芷蕾曾被猥褻忍痛20年

內地神劇《慶餘年》帶挈多位內地藝人打入香港觀眾心，當中飾演武林高手「海棠朵朵」嘅女星辛芷蕾，佢同時又係大熱劇《如懿傳》五大妃嬪之一，人氣、演技同樣令人欣賞。辛芷蕾近期演出話劇《初步舉證》，劇中女主角遭遇性侵，點知尋日（29日）佢忽然自爆震撼彈，指現實生活中亦曾被猥褻。

佢提到自己曾遭遇過一次猥褻，雖然佢認為可能算「輕微」，然而呢份痛苦仍花咗二十多年嚟治愈，雖未講述被猥褻過程，但仍令人痛心：「我用之後的二十多年來治愈自己，我的大腦甚至會主動刪除那部分可怕的記憶。」佢回顧演出話題的感受，表示因此想起了自己，寫道：「我看見了那個因為害怕恐懼自責而一直不願意面對的自己，看見了很多女孩淚目的眼睛，看見了她們欲言又止的嘴唇……我知道那後面是什麽，我知道。」

佢又提到自己曾因此事反過嚟責怪係自己冇注意，只要忘記就好：「可我知道它沒有那麼簡單，只有女孩知道沒那麼簡單，它會讓你痛苦讓你自責讓你自我懷疑，會讓你不再相信人與人之間的關係…它簡單麼！？」最後辛芷蕾喊話，希望透過角色令大眾思考，保護其他女孩不再受到傷害：「我們需要被看見！需要被聽見！」