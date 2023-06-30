台灣#MeToo︱19歲少女遭男星無套硬上：迫我喊他哥哥

台灣#MeToo風波持續壟罩演藝圈，繼尋日（29日）爆出「W男星」做炮王及潛規則女性，依家再爆出汪姓男星強行無套硬上當年只有19歲嘅受害人！女網友於討論區發文指，8年前佢只有19歲，對方當時47歲，雙方喺交友App認識後互換聯絡方式，有日男方邀佢食甜品時，一上車後就被載到山坡隱密處伸魔爪：「他從我的大腿滿滿的往上摸，摸了我的胸、我的私密處、親吻我的嘴、我的全身。我開始跟他說不要這樣，但他没有停手，還要我叫他『哥哥』。」礙於當時身處荒郊，佢當下唔敢郁亦唔敢逃跑。

事隔一周，男方又聯絡佢並借詞要道歉食飯，又稱拍戲地點喺受害者家附近，要佢去男方投宿嘅汽車旅館房間等。女事主一開門就見到男方只披浴巾，更將女生推倒床上：「我嘴裏一直喊着不要⋯我說不要這樣，但沒人聽得到。他直接沒戴套的進入了我的身體，一邊要我喊着他『哥哥』。我哭了，邊哭邊喊着哥哥，我的內心崩潰了，我覺得我想殺了自己，我覺得好難受，整個過程我只希望是一場夢，夢醒了就沒事了，對嗎？」

8年過去，女方表示自己仍服用身心科藥物，甚至見到男方出現喺電視上，都會產生反胃或嘔吐反應。佢認為以男方嘅話術同熟練度，一定仲有受害者：「我說了這些並不是為了得到正義伸張，而是讓當年的我能夠得到救贖。」

女方更直指該名男星姓汪，同一位棒球員個名好似，節目上都予人暖男形象，之前比同佢大嘅藝人一齊過，最近亦因欠債消失於螢幕前。