爽爆！開住冷氣打邊爐

無論天氣幾熱，也阻擋不少港人愛打邊爐的決心，每次去火鍋店總是人頭湧湧，開住冷氣打邊爐配啤酒，爽到爆！近日有火鍋店推新品外，還有不同的優惠，大家又有借口齊齊約埋食番餐。

辛香牛雜鍋

在夏天流住汗吃辛辣菜式，愈食愈過癮。觀塘巧得鍋近日以青藤椒作主角推出全新主題菜單，必點的青藤椒牛雜鍋，湯底特別加入辣醬、柱侯醬、沙茶醬和新鮮及乾青藤椒，配草肚、金錢肚、大腸、小腸、牛肺和牛膀打造的牛雜鍋，爽辣清香又開胃。另外還有麻辣青藤椒涼拌花膠、麻辣青藤椒涼伴魚皮和青藤椒牛油火鍋等供應，邊吃邊來杯青藤椒沙冰，更加醒神。

重量級套餐

吃火鍋，最緊要約一大班朋友，先可分享到多款美食。天后六六六六火鍋近日推出2款火鍋套餐，4位用啤酒鴨全牛火鍋宴，煎焗過米鴨加大葱、洋葱、生薑、大蒜、桂皮、香葉、青紅花椒、川椒和豆瓣醬等香料及啤酒煮鴨，湯底鮮香肉味濃，套餐包括有餐前小食、本地手切牛肉、安格斯骰子牛肉、牛骨髓、牛黃喉、牛骨濃汁和牛丸和生啤等，牛魔王最愛。4位用煳辣魚海鮮火鍋宴，湯底用煎焗鯇魚肉加鎮江香醋、大葱、蒜、番茄和川椒等煮成湯底，魚鮮醇厚，配台山蠔、白鱔片、花膠筒、南非原隻鮑魚、新西蘭蟶子和手打蝦滑等海鮮美食。提早1天預訂2款套餐，現時可優惠價享用。

「7」字有折

出外用餐除了要好吃，若有優惠更開心。湊湊火鍋．茶憩因應成立7周年，由現時至6月30日推出多項優惠。於此期間出示身分證，看看號碼有多少個7字，會提供不同的折扣，如有2個7送大紅袍奶茶、中3個送鍋底，4個7有7折，中5個7或以上有半價。點選新出的清涼椰子雞鍋，加HK$7可享用生椰系列茶飲1杯。同時間，品牌推出全新的生椰大紅袍和椰咖大紅袍，客人無論堂食或外賣，選購第1杯後，第2杯有半價。

挑戰九宮格

正宗的重慶麻辣火鍋會有九宮格鍋，原來不同位置的格仔，放置的食物和烹煮時間都有不同，到底應點放先先最適合，你又識唔識？方叔叔重慶老火鍋近日除推出新款的原隻小水母、小郡肝、爆漿紅糖粑等美食，中環分店則有新增酸奶系列。另外，新推的「九宮格麻辣挑戰」套餐，內有現炸豆皮、乾貢菜、竹笙、千絲柏葉和稻田毛肚等吸汁配料，讓你辣得過癮，推廣期內更有8折優惠。同時間，店子推出九宮格遊戲卡挑戰，每枱客人抽1張卡，追蹤並讚好指定社交平台，然後掃描卡上二維碼答間題，答對可即時免費享用九宮格鍋底1個，結帳後可獲推薦菜式贈券於下次使用。