堅決否認用替身　湯告魯斯與前度韓國首映狂派心心

荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）前日（28日）抵達韓國宣傳新片《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One），他除了率領片中一眾拍檔韓法混血女星「螳螂女」Pom Klementieff、英國女星Hayley Atwell、 英國男星西蒙柏奇（Simon Pegg）、英國女星Vanessa Kirby及導演Christopher McQuarrie現身記者會之外，晚上亦拉大隊現身當地一商場舉行的首映。

一如過往，「靚佬湯」以各式各樣的心形手勢向在場Fans派心之餘，亦與眾拍檔「心連心」造成「心鏈」來冧爆Fans，其中他更唔怕尷尬與前緋聞女友Hayley一同砌心心！

而於昨日的韓國記者會上，「靚佬湯」亦有回應早前網上瘋傳他與替身們的合照。他表示《職》的動作場面都沒有使用替身：「每一個動作都是我做的，可以看看我的手機，都有證據」。他表示自己跳傘很多年，且從小就開始駕駛電單車，他一直試圖將生活中會做的事情融入電影裡，加強各種活動的難度外，「拍攝前花了約5個月時間做訓練，這部電影是我一生訓練的成果」。