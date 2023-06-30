Häagen-Dazs™法式朱伊紋設計雪糕月餅　早鳥4天快閃組合優惠低至6折

【營業資訊】今個中秋，Häagen-Dazs™以「A Taste of Moon Paradise」為主題，將源於18世紀晚期法國的傳統Toile de Jouy朱伊紋印花設計融入雪糕月餅設計中，以香脆濃郁朱古力脆皮配合各種果漾夾心及濃香流心，融合 Häagen-Dazs™各款皇牌雪糕口味，隆重推出12款別出心裁的雪糕月餅，為月圓聚享帶來多重滋味。由即日起至8月28日於品牌專門店及網上商店訂購各款雪糕月餅，即可享早鳥優惠低至65折；而由即日至7月2日期間，Häagen-Dazs™更推出限時4天快閃組合優惠，指定月餅優惠套裝低至6折！提早計劃向摯愛傳遞心意，為共渡月滿一刻做好準備。

繁星伴明月禮盒 盡顯法式華麗氣派

七星 ◆ 緻月：香滑開心果流心 × 比利時朱古力雪糕

7款經典口味雪糕猶如閃爍繁星，襯托着濃香誘人的「明月」，交織上美輪美奐的朱伊紋，精緻配搭展現體面心意的首選。

九星 ◆ 迎月：呍呢嗱雪糕 × 甜王士多啤梨夾心 × 芒果雪糕

9顆繁星迎明月，濃郁的黑朱古力脆皮包裹着果漾夾心及至臻美味的皇牌雪糕口味，與漫天星斗互相輝映，讓團聚時刻更添品味。

萬彩 ◆ 映月：日本櫻花豆蓉夾心 × 呍呢嗱雪糕

猶如一個如夢似幻的萬花筒，以多款皇牌雪糕口味打造出彩色雲石紋朱古力，交織出一個色彩絢爛的難忘星月夜。

殿堂 ◆ 瑰月：雙層口味雪糕 × 朱古力流心

脆脆果仁朱古力外層，包裹不同口味的雙層雪糕及香濃朱古力流心，讓味蕾一瞬間交織出豐富口感，更設有免費配送服務，是今個中秋非凡高貴之選。

匠心巧製 糅合經典與特色創新滋味

經典Twinkle雪糕月餅系列禮盒設計以月亮、繁花及月兔配合朱伊紋的印花風格，圓月與絢爛繁花互相交織成一道唯美花海。「藝 ◆ 復古」以經典人氣雪糕口味配細膩黑白朱古力脆皮，締造出完美甜蜜配搭；享受香甜清新的你可選擇的「藝 ◆ 明月」，馥郁果漾雪糕配以濃香朱古力脆皮，譜出多重口感；「藝 ◆ 華麗」讓你一次嘗盡清甜果香及經典雪糕口味，享受月滿星願的雙重喜悅。「藝 ◆ 歡聚」（Häagen-Dazs™專門店限定）齊集多款特色月餅口味，並全新冰袋包裝，予人耳目一新的感覺，與摯愛家人歡聚必備。

「特色創新雪糕月餅系列」的包裝設計以朱伊紋異貫穿品牌的英文名稱，其燙金設計別具格調。系列以醇茶、朱古力及傳統甜點作主打，完美演繹 Häagen-Dazs™的匠心工藝。「茶 ◆ 亮月」以源自日本的優質茶粉製作出朱古力脆皮外層，包裹着香滑甘甜的雪糕，濃郁回甘滋味令人一試難忘；作為朱古力迷的你絕對不能錯過「醇 ◆ 伴月」，特色朱古力脆皮配搭不同口味的朱古力雪糕，交織出多層次的可可魅力；糅合傳統甜點元素的「和 ◆ 望月」以烤番薯、香芋牛奶、花生、開心果打造創新朱古力脆皮外層，為味蕾踏上一場多重驚喜的中秋盛宴。

Häagen-Dazs™更與迪士尼聯乘，推出網店獨家發售的限量版「迪士尼米奇與好友夢幻系列雪糕月餅」，以別致可愛的鐵盒盛載4款經典角色造型月餅，鐵盒更可重用作野餐盒之用，伴你歡度今個中秋佳節。

限時快閃優惠套裝及早鳥優惠 盡早訂購享最高折扣

Häagen-Dazs™專門店及網店（網店快閃組合優惠只限電子禮券）於即日至7月2日一連幾天推出快閃優惠套裝，選購「藝 ◆ 復古」或「藝 ◆ 明月」（二選一）加上「茶 ◆ 亮月」或「醇 ◆ 伴月」或「和 ◆ 望月」其中一款（三選一），組合價只需HK$488（標準價 HK$816），優惠低至6折！

此外，即日起至8月28日訂購各款 Häagen-Dazs™雪糕月餅，一般客戶亦享低至68折早鳥優惠，特選客戶Häagen-Dazs™Club金卡、銀卡會員或DBS信用卡持卡人客戶更尊享低至65折早鳥優惠。

凡購買任何雪糕月餅2盒或以上，每盒均可獲贈「單球雪糕券及雪糕蛋糕HK$50優惠券」乙張；而購買5盒或以上，可獲贈「Thank You Gift」一套，每套包括「單球雪糕券」3張、「外賣及堂食雪糕火鍋HK$100優惠券」1張、「外賣甜品第二份半價優惠券」1張、「雪糕蛋糕HK$80優惠券」1張、及「雪糕火鍋補充裝HK$80優惠券」1張。盡早預訂，萬勿錯過限時優惠！