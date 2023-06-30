Vision One-Eleven鷗翼奢華　純電「弓」勢

Vision One-Eleven全新鷗翼純電概念超跑，無縫融合肌肉線條及One-Bow弓形設計，車載由全新開發的高效軸向磁通電馬達及液冷圓柱電芯電池組成創新純電驅動系統。（互聯網）

平治（Mercedes-Benz）於上世紀六七十年代，曾生產擁有搶眼橙配黑雙色車身，兼承襲300 SL鷗翼車門的C111實驗性跑車。來到21世紀，廠方以此傳奇為靈感，設計出一款無縫融合肌肉線條及迷人One-Bow弓形輪廓的全新鷗翼純電概念超跑Vision One-Eleven，搭載由高效軸向磁通電馬達及液冷圓柱電芯電池組成的創新純電驅動技術。

弓形線條 致敬之作

當年Mercedes-Benz為了測試革命性轉子引擎、渦輪增壓柴油引擎以至聚合物車身外殼等技術而生產一系列C111實驗性跑車。而採用標誌性One-Bow弓形設計、車高僅1,170mm的Vision One-Eleven，可說是向這傳奇跑車致敬之作。平滑的弓形線條，從低矮的前部一直往肌肉發達的後半部延伸，配上全車啞黑色大型空氣動力學套件及全新橙銅車色，呈現不一樣的奢華感。沿襲自C111頭冚的黑色進氣口及鷗翼車門均經過重新設計，並為雙圓燈車頭及車尾造型配上數碼3D Pixel顯示屏，更於側裙和輪圈內側注入藍色燈光效果，將經典設計與新科技和諧融合，營造復古未來感。

智能介面 環保內飾

復古未來感更從車身進一步延續到車廂，通過橫跨整個中控台的細長3D Pixel顯示屏，配合設於多功能觸控軚環旁的小屏幕，顯示相關行車資訊。駕駛者還可佩戴能將阻礙視線的A柱、車門甚至頭冚變成「透明」的AR擴增實境眼鏡，通過虛擬影像與現實環境結合，令整個車廂變成用戶介面。內飾方面，中控台採用100%再生聚酯製成的白色織物鋪陳；門檻、扶手及座椅後方的行李箱，則以咖啡豆殼鞣製的可持續橙色皮革包覆。菱紋絎縫銀色皮革包覆的新型賽車桶椅，靠背角度可靈活調節，座墊更是齊平地集成到地板中，配上橙色四點式安全帶，強調其運動個性。

創新技術 未來概念

車載創新純電驅動技術，不僅採用含新化學成分的高性能液冷圓柱電池，更配備兩具YASA軸向磁通電馬達。後者的電磁流平行於電馬達的旋轉軸運行，擁有高功率和扭力密度；而體積和重量只是現行電馬達的三分之一。簡而言之即是更輕、更緊湊、更高效，配合源自Mercedes-AMG賽車運動的豐富技術，標誌着高性能的純電未來。廠方還表示，全新電馬達日後將會於德國柏林Marienfelde廠房生產，是高性能車型的動力核心部分。