the pulse ENDLESS SUMMER GROOVE 2023　精彩活動浪接浪

【營業資訊】今個夏天，淺水灣灘畔商場the pulse年度盛夏活動ENDLESS SUMMER即將重磅回歸！由7月15日起至8月31日，the pulse將聚集街頭文化的四大元素：街舞、塗鴉、DJ和Rap，為大家注入夏日動感節奏。一連5個周末，「ENDLESS SUMMER GROOVE」將帶來不同類型的音樂及街頭文化活動，打造全城至型至Chill灘畔盛夏街頭潮流文化嘉年華。

FIND YOUR SUMMER GROOVE！4大必影打卡位

「DROP YOUR BEAT」巨型 Boombox：一邊玩節奏遊戲一邊錄Instagram Reels分享自己成為DJ的一刻！

「WAVE GOTCHA」潮 Tee 設計區：揮動雙手創造你獨有的Wave Pattern！逢Weekend更可即場製作一件個人化街頭潮Tee！

「DANCE TO YOUR BEAT」舞台：跟隨着Groovy的節奏，在LED Dance Floor上大顯舞王舞后風範！

「HOW GROOVE I AM」塗鴉貨櫃牆：按照你的心情打開紅、黃、藍三個大型貨櫃門，尋找你的個人風格！

除咗4大必影打卡位外，由7月15日起，the pulse一連五個周末將街頭文化的潮流魅力及海灘的活力氛圍共冶一爐，打造一個淺水灣獨有的Summer Groove！打響頭炮的有Y2K主題「好時光青春無限 TOUCH 2023夏天市集」，另有帶領大眾重新認識Hip Hop潮流文化的【搬翻嚟嘉年華 2023】── 決戰淺水灣、180度無敵海景黃昏Rooftop DJ Party、全港首個灘畔二次元地下偶像Fans Meeting，以及由星級排舞師 Danie Chan，聯同台灣人氣導師鈺翔老師及全民造星 II Oscar Li等15名港台星級舞蹈員精心籌備的「The Flash Summer Party 2023」夏日海邊舞蹈Showcase等活動陸續登場。

ENDLESS SUMMERGROOVE頭炮周末活動

於7月 15至16日「好時光青春無限 TOUCH 2023夏天市集」將回到2000年代初，帶領大家重溫Y2K風潮。在復古風貫徹的市集將會展示當年流行的時尚、音樂、藝術等不同元素，讓參加者在市集中感受以Y2K元素延伸出的復古兼具新潮獨特魅力。市集上的攤位將販售各式Y2K相關的商品，包括復古服飾、懷舊音樂、潮流玩物等，為大家帶來一場獨特的時空之旅。市集有3大亮點，分別是經典本地潮牌「SUPER X」強勢回歸、人氣甜品網店「CH.EESE DEPARTMENT.」特意研發的限量奶醬多士口味的罐頭蛋糕率先發售，以及期間限定搪膠公仔展覽── 由香港本地潮玩的創作人及收藏家發起的團體「潮玩俱樂部 Pop Toy Club」為大家帶來由擁有超過20年歷史的香港潮玩品牌「美光站 MACOTT STATION」出品的搪膠玩具。

好時光青春無限 TOUCH 2023夏天市集

日期：2023年7月15日至16日（星期六及星期日）

時間：中午12時至下午7時

地點：淺水灣海灘道28號the pulse商場3樓