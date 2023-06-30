與吳海昕舞台劇演夫妻　「處男」193要求編導加床戲

男團ERROR成員郭嘉駿（193）與女星吳海昕（Sofiee）今日（30日）出席舞台劇《LAUGH VACATION 》記者會，自稱是舞台劇處男的193透露會在劇中演繹4、5個角色，由學生以至人夫都有，問到誰飾演其太太？他即指身旁的Sofiee說：「係隔離呢位，我現實中都想，但未有機會，惟有舞台中實現，抱住獵奇嘅心態乜都試吓。」

至於Sofiee曾過一次舞台劇經驗：「不過上次係小型，今次係大型，仲有好多前輩演出，而且要分飾好多角色。」問到兩人飾演夫妻，會有甚麼親密場口？193開玩笑指會要求編導增加少少床戲，但強調會點到即止：「我哋套劇係兒童適宜，唔可以太大膽，其他留番做完劇先做。」問到Sofiee可擔心跟193的床戲，她稱並不擔心：「因為我哋套劇，唔止係愛情戲，中間會有好多人出嚟搞事，係鬧劇開場，之後會帶出深層次嘅訊息。」

但她反而擔心拍檔們太搞笑及腦筋轉太快，令慢熱的她未能招駕得住，而193自言面對前輩如白只、朱栢謙及楊偉倫也自愧不如：「佢哋超勁，第一日拍海報我係融入唔到，因為佢哋嘅Energy太高，平時我喺鏡頭前Energy好高，但鏡頭後係唔出聲，佢哋休息時都好多嘢講，好搞笑，我都要調節下自己，可能休息時都要學佢哋咁，咁會對舞台劇演出有幫助。」他指今次絕對是以學習心態去演出這部舞台劇：「無論幕前幕後陣容都好犀利，當係上堂，慳番好多，戲劇班一千蚊一堂，我哋排足2個月，即係60日乘以1千蚊。」