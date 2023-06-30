造星V︱韋羅莎喊包形象係效果　心儀冠軍非王鋒

韋羅莎（Rosa）今日（30日）出席舞台劇記者會，近期忙於擔任選秀節目《全民造星V》導師的她坦言因要專心導師工作，已相隔一段時間未有演出舞台劇，又謂做導師並不容易，直言網民對她的反應亦是預期之外，對被網民批評她經常喊包上身，她笑言：「可能剪接師覺得呢啲嘢好睇囉！其實中間好多其他嘢但冇剪落去，我的確係容易喊，呢啲係預計範圍外，原來出嚟效果係咁。（會唔會個效果出嚟咁而唔開心？）有，絕對會，點都會有。出到嚟好多唔同意見，但都有好多人因節目認識我，係要時間調節，好同唔好都有，呢個係作為藝人要學嘅一課，今次經驗好寶貴。」

另外，網民質疑抽籤對決造馬？她坦言：「我當日都有問導演、攝影師，係咪所有號碼都喺晒個箱入面，因為好多時對決嗰兩個都好值得留低，覺得好可惜。（即係唔係內定？）係真抽籤。」至於有傳參賽者王鋒是內定冠軍，Rosa稱未有所聞，力撐作為其組員的王鋒是非常有實力的學員：「佢第一個回合出嚟跳舞，所有導師都話一定要搶佢入組，佢跳舞好犀利，仲要唱得。至於話內定，可能係節目出咗，令大家會有呢啲預設同感覺。佢的確係好有潛質學員，個人都好積極，可能中間發生佢擅改舞步風波，我哋導師都有同佢講咁做係錯，佢都知道自己做錯，佢都受到好大教訓，希望佢振作番。（你睇好佢攞冠軍？）好難講，有幾個都非常強勁，唔敢揣測，因為有幾個都係旗鼓相當，想私心揀一個都好難，你問我心儀邊個我都講唔到。」