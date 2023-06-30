【美女饕廚】上環隱世咖啡館篇

認識我的好朋友都知我是一名咖啡精，會嘗試不同的咖啡店，需要花很多時間來尋找並享受一杯好咖啡，看似簡單的事情，但這個緩慢的節奏卻能帶來生活中的小樂趣。

今日為大家分享我在香港最喜歡之一咖啡店。老闆Paul和老闆娘Katie是我在日本認識的，Katie是我同班同學，習慣上學前我們都會相約一起喝咖啡。她和我一樣熱愛美食，對吃十分講究，在於用心，體現於細節，而非單純看表面。

咖啡店位於上環東街，整店充滿着歐式設計的美感。自家酸種麵包和甜品是純手工製作，每天小量烘焙出爐，搭配咖啡一流。另外兩款飲品都是我大愛，它們就是Matcha Latte和Hojicha Latte。在純素食選擇方面，可以選擇燕麥奶，適合純素食者。

先來紅蝦包，靈魂在於自家製的Vienna Bread（Pain Viennois）， 是在法國麵包店內的其中一款經典麵包又稱「維也納麵包」。呈長條型，質地非常柔軟輕盈，介乎於法包與濃郁的奶油蛋捲之間，烤得很好，裏面夾入半熟的阿根廷紅蝦，作為三明治麵包的完美演繹。

再來是必吃的流心伯爵茶巴斯克芝士蛋糕，入口如軟雪糕般幼滑細膩，帶一點點柑橘香氣，奶香茶味醇美濃郁。

饕廚貼士：家做流心伯爵茶巴斯克芝士蛋糕

因為半熟關係，建議選用可生食用的新鮮雞蛋。先把伯爵茶粉和牛奶混合備用，另一碗內把雞蛋、忌廉芝士、糖粉、鮮奶油和粟粉攪拌至順滑，然後加入之前準備好的伯爵茶醬，隔篩放入焗爐以攝氏220度焗20分鐘，放涼後放入雪櫃冷藏6小時以上即成。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）