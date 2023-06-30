蔡徐坤驚爆要求女生墮胎　連累《奔跑吧》要延播

內地頂流男星蔡徐坤之前傳出於女生發生性關係，及後女星發現懷孕，他即叫對方墮胎，男神形象極速崩壞。事件後他一直「潛水」，不承認、不回應、不發聲明。之前網民一直關心他有份參與的綜藝節目《奔跑吧》會否停播，直至今日（30日）要播出新的一集，平時節目每集播出前朝早10時都會準時播出預告，但直至現時，還未有更新，對此，一班《奔跑吧》的粉絲相當緊張，今日未見預告時即炸爆網，不斷叫蔡徐坤出來回應，有人留言：「蔡徐坤快出來吧！有消息稱今晚停播，本來今晚將播出泰國站，但現在還沒有發相關節山預告，都快一周了，你就是不回應，現在搞得參與的節目與代言都不敢宣傳了！蔡徐坤還是出來回應吧！總要面對的！」亦有網民強烈建議將蔡徐坤打格仔，節目照播：「如果不想馬賽克也不想給蔡徐坤背書所以選擇不播的話，那就是全部其他藝人賠着倒霉。」直到今晚《奔跑吧》官方社交網宣布表示因編排調整，原定今日播出的節目將延期播出，感謝各位觀眾的支持。

此外，蔡徐坤擔任代言的品牌之前的代言人都陸續「出事」，有傳繼蔡徐坤後，品牌方現時打算找內地女星楊冪擔任新代言人，不少楊冪的粉絲都相當緊張，紛紛叫她三思。