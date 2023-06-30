強慾打樁機　非凡絕技

喺咁多個床上體位中，騎乘位最能夠畀女性發揮功架，所以日本AV界有唔少主打騎乘嘅系列作品，畀班AV女優表現一下騎功。當中亦有分「腰振」同「杭打」，後者即係女優喺男優身上快速上上落落，猶如打樁機，令觀眾睇得興奮又滋味！

妒火中燒

喺WANZ出品嘅《女上司安排的相部屋NTR》中，永井瑪莉亞係一位強勢女上司，當佢知道男下屬大雄識到女朋友，仲相處得如膠似漆後就妒火中燒，於是諗計仔要佔有大雄。呢日佢帶大雄出差，傾完公事返酒店後，就話自己唔記得要訂兩間房，乘機同大雄共處一室，跟住佢就主動拉對方上床，將妒火變成洪洪慾火，同大雄玩人肉打樁機，而大雄脅於其淫威之下，只好任人魚肉！

上水一樣掂

於SOD推出嘅《爆發不可回避的高速騎乘位》入面，新海咲本身係游泳選手，唔單止身材弗，而且全身都充滿力量，入水能游，上水仲能騎添！一開始，佢就用情趣棒棒固定喺枱面，示範快部騎乘功夫，熱身完畢再搵男優嚟個真人演練！不過，咲妹唔會咁冇情趣一嚟就玩騎乘，先用靈活嘅雙腿玩腳仔擦槍，接住再上陣騎番夠本，最後中出收場！

簡評

雖然AV女優床上功架十足，但係要將騎乘功夫練得好，就唔係個個女優都做得到，而今日為大家介紹嘅兩部以杭打騎乘為主題嘅作品，當中嘅兩位女優就做得到喇！當中本仙最欣賞永井瑪莉亞主演嘅《女上司安排的相部屋NTR》，原因係瑪莉亞擁有豐乳肥臀又夠妖艷，尤其係臀部彈力十足，表演杭打騎乘時，場面零舍震撼，更加動作又快又有力度，真係睇到人如癡如醉！