周潤發徒步跑油尖旺戲院謝票　操流利外語冧粉絲

藝人周潤發（發哥）主演的新片《別叫我〝賭神〞》昨日上映，為答謝影迷對他的熱烈支持，即聯同戲中兒子柯煒林（Will）親身到旺角及尖沙咀多間戲院，與共過千觀眾近距離見面，擅長跑步的他與Will打破戲院見面會常規，選擇徒步跑到各間戲院，由朝到晚跑勻油尖旺，開創「跑戲院」先河。

團隊由第一站新世紀廣場跑到在砵蘭街第二站，最長途一站更是由旺角跑到尖東，足足跑了5.5公里，跑到戲院的發哥，仍還能氣定神閒跟觀眾談笑風生，認真犀利。而戲院內吸引來自韓國、夏威夷、意大利等各地的粉絲，發哥見狀即大晒流利韓、日語與粉絲溝通，引來尖叫四起，席間他更展現親民巨星風範，不僅與眾影迷一起拍了招牌自拍，更大派抱抱及飛吻，更幽默與觀眾對談，場面熱鬧！

至於發哥近日亦為ViuTV節目《爆谷一周》任嘉賓，談及近年經常與明星朋友、合作拍檔組成跑步團，他表示跑步治愈了他多年來拍戲儲下來的傷患，每次跑步後也能與同行者食飯聊天，可以增進與拍檔的感情。曾演過不同角色的他，透露想嘗試一次完全沒有對白的戲，演一個啞巴，透過面部表情做戲。