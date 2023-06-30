樂易玲生日派對陣容勁鼎盛　視帝視后齊到賀

樂易玲晚上在黃竹坑開生日會慶祝明天（1日）生日，包括陳豪、陳山聰、胡定欣、朱晨麗、羅子溢、張曦雯、莊思敏、莊思明、陳楨怡、宋宛穎 、鍾柔美、黃洛妍、傅嘉莉、張兆輝與太太、邢慧敏、朱晨麗、江嘉敏、方力申、林鈺洧、謝東閔、朱智賢、陳敏之、吳業坤、黃庭鋒、何猶亨、《聲夢傳奇》與《中年好聲音》一班參賽者等。

樂小姐與兩個兒子一早到場，講到生日願望希望身體健康，大家珍惜生命，希望大家每日過得開心。問到是否請了很多嘉賓？她說：「都係公司同事，同埋啲導演，好多人都去咗外地做嘢嚟唔到。」她又透露兒子親手做了Cupcake給她慶生，相當開心，另外，不少藝人帶備禮物及送上蛋糕，好似周吉佩送上手袋型蛋糕，認真有心思。

而派對稀客陳豪竟然現身，他說：「都係過嚟say個Hello，其實自己都好少出街。」笑問是否太太與仔女返了加拿大而寂寞難耐，他說：「唔係，佢哋頭先打視像過嚟，不過我話要去見咗高層先。」講到兩手空空，他笑謂已送了禮物。

朱晨麗被問到送甚麼禮物？她表示只是心意，今次是疫情之後她第一次舉行生日會，希望樂小姐開心快樂。近期正放假的她被問到可會去旅行，她說：「遲啲先，因為放唔低隻貓，如果去行都會揀一啲涼啲嘅地方，成班女仔去chill吓。」雖然她平時怕熱，但直言開工就不會怕熱，已經習慣，開工會準備好風扇等防暑物品，新工作則有待公司安排。

姚子羚準備了飾物作生日禮物，指見樂小姐平時喜歡佩戴飾物。最近正放假休息的她透露隨後將會與蔡思貝到澳洲登台，由於曾在澳洲讀書，也希望有時間趁機遊玩。

陳山聰與胡定欣孖住到場，問到兩人可會不醉無歸，山聰指不會，因明天要為兒子Jaco慶生。問到定欣是否與每逢見到她也黑面的Jaco「修好」？她笑說：「我要澄清一下，其實佢見到我係怕羞，因為正常嘅片冇人睇，但係抗拒、黑我面嗰啲就好多人睇，曾經有條片有60幾萬人睇，拍廣告都靠佢。」

莊思敏與莊思明一齊到場，思明指男友楊明因要工作未能出席。最搏命要數江嘉敏，自稱氣管發炎，咳住也要出席賀壽，認真識做人。