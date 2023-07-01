范瑋琪個唱遭網民抵制　被揭謊話連篇存心害老公？

台灣歌手范瑋琪（范范）本已挽回崩壞了的形象，宣布9月舉行演唱會，惟其老公陳建州（黑人）近日捲入性騷擾風波，范范連番護夫發文反擊，有網民即針對其個唱發起抵制行動。網民斥她盲撐老公，甚至搜集證據揶揄她是「大話妹」，網上更爆出陰謀論，指她對老公的所作所為心知肚明，連番解畫卻變成幫倒忙，似有意害老公！

陳建州近日身陷「#MeToo」風波，先後被3位女藝人指控性騷擾。他與太太早前發表聯合聲明，以民事訴訟方式向前黑澀會美眉大牙提告，隨後「微風女神」郭源元指控黑人在范范懷孕期間兩度向她出手，當中提到黑人有意灌酒，范范在社交平台發文反擊，力撐老公是「正直的人」：「從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾」，又自稱懷孕期間只曾出門5次、家中只有一張床等，沒料到此番說詞被網民揭發大話連篇！

網民讀完范范的「護夫文」後猶如柯南上身，翻查其社交網，發現她懷孕期間不時與藝人吳青峰、林依晨、楊謹華、梁靜茹、阿雅及賈永婕等碰面，更曾參加名人的生日派對，又去過戲院睇戲，單是其社交網已有17次在孕期間外出的「證據」！網民取笑她自打嘴巴，又嘲諷她孕婦外出接受產檢的次數絕不下於5次，直指她與黑人是「謊言夫妻」。

打官司遲遲未交裁判費

范范兩年前因口罩問題釀失言風波，形象受重挫，她亦因此停工沉寂多時。經過連番努力洗底，她早前宣布今年9月在台北舉行演唱會，豈料今次輪到老公黑人爆出性醜聞，她再受牽連，大批網民不滿她盲撐老公，在社交媒體發起退票行動以示抵制，揚言要令其演唱會變成空城。雖然主辦單位宣稱演唱會門票已售出七成，但有網民發現售票系統上的售票情況相當慘淡，演出場館近5,000個座位，暫時只得最平的門票售罄，其餘票價仍有很多空位，甚至有傳已有8成人退票。

網民一面倒鬧爆范范滿口謊言，網上卻驚爆陰謀論！有指她對黑人被爆連環性騷擾事件心中有數，但考慮到兩夫婦育有一對孖仔，她迫不得已才會說出輕易就會被拆穿的「辯解」，立心將黑人推向風口浪尖，居心叵測。

另外，黑人早前針對大牙的言論提告，要求她賠償夫婦兩人共1,000萬元新台幣（約252萬港元），有消息指台北地方法院已收到其律師遞交的起訴狀，但尚未繳清民事裁判費10萬元新台幣（約2.5萬港元），若未能在期限內繳款，法官可將起訴或聲請駁回。