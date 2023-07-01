星玄︱老婆賈曉晨嗌復出唔黐家　樊少皇桃花嚟得合時

今日係7月1號，話咁快又同大家過咗一個月啦！新一月梗係要有啲驚喜，嚟緊《玄機》都有新靚女嘉賓主持李海銅！海銅係TVB第32期藝員訓練班畢業，今年年頭先畢業嘅佢，憑住高挑身形同甜爆嘅笑容，成功攞到好多演出機會！早排無綫拍緊嘅《痞子無間道》、《新聞女王》通通有佢份，今年先得26歲，簡直係前途無可限量！劇集未出街，冇得欣賞海銅嘅演出住，不過睇日日睇《玄機》就見到佢啦喂！

《星語》當然都有新嘉賓主持，就係活潑可愛嘅吳文懿（Kate）。24歲嘅Kate同樣係TVB藝員訓練班出身，好鍾意做戲嘅佢早排仲有機會喺劇集《虛擬情人》其中一單元演出，連Kate自己都話好有挑戰性！大家支持劇集之餘，都唔好錯過《星語》啦。

是日最旺生肖係牛呀，你哋桃花運好旺，不過唔係識新對象，係同伴侶心有靈犀甜在心頭。屬牛嘅樊少皇同賈曉晨（JJ），原來已經結婚7年！明明一直好sweet，點知早排樊少皇突然喺社交網話「我們離婚了」，雖然之後即刻解釋話打錯字，不過都係好多網民懷疑佢哋婚姻有暗湧。

其實網民懷疑都唔係冇道理，JJ曾經喺社交網爆seed，大呻湊女好辛苦話好有壓力同憤怒，又嗌要復出，唔再做家庭主婦。睇吓JJ依家，又真係開始拍返劇喎，而且一嚟就有床戰戲份添！睇嚟樊少皇今日真係要行動，襯桃花旺帶老婆去玩啦！

至於今日幸運星係天秤座，因為幸運指數排第一，所以投資理財可以進取啲。湯唯就係天秤座，佢憑住《分手的決心》橫掃韓國電影頒獎禮，攞咗好多個影后！湯唯事業咁旺，真係不妨試埋投資！