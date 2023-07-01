【是日通勝】

農曆五月十四

癸卯年 戊午月 庚申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、出行、移徙

忌：安床、結網、嫁娶

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：6、12、22

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：對家人要求別太苛求，應多點體諒和包容。

金牛座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可修成正果。

雙子座：運勢平平不必太在意，凡事向好的方面想。

巨蟹座：事業運強，做好本分，不愁沒有上位機會。

獅子座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

處女座：包容不等於縱容，要讓伴侶明白你的底線。

天秤座：幸運指數排第一，投資理財可以進取一點。

天蠍座：運勢不過不失，穿淺黃色衣着對你最有利。

人馬座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

山羊座：做人要懂得感恩，日後遇困難才有人幫你。

水瓶座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

雙魚座：忍讓要有個限度，有些做人原則需要堅持！

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）虎 遇衰運

鼠：貴人運強，有望從社交聚會獲得商機。

牛：桃花旺，跟伴侶心有靈犀，甜在心頭。

虎：是日沖煞，衰運來臨，容易惹上紛爭。

兔：忙個不停，到頭來一無所獲，徒勞無功。

龍：人緣佳，利拓展人脈，易結識新朋友。

蛇：偏財旺，逛街購物有望買到超值貨品。

馬：萬事開頭難，只要堅持下去就會成功。

羊：單身者加把勁，易跟心儀對象修成正果。

猴：心情靚，親和力強，利拓展人際關係。

雞：事業遭小人干擾，易被人冤枉和誤解。

狗：身邊人因你的付出而受惠，心情大好。

豬：財運差，忌參與枱底交易，極易破財。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

十二星座不為人知的性格（中）

獅子座：

其實獅子座的自大，可能跟自卑只差一線，他不想別人看到自己樣衰的一面，會擺出一副強悍的模樣出來，令你對他敬畏三分；但可能那刻獅子座的心底裏，真的認為自己不夠好，沒有自信。

處女座：

需要所有事情都在自己的控制範圍內，所有事情都能夠有可預測的結果，凡事都有完美期望，如果在過程中出現狀況，就會很不安，精神變得非常緊張，甚至身體會出現小毛病。

天秤座：

很容易會喜歡一個人，可能因為對方的外表，又或者是對方討好的性格，所以要談戀愛對於天秤座來說不是難事，而且跟前度分手後，依然可以是朋友，他的朋友圈只會永遠擴張，不會收窄。

天蠍座：

黑與白的世界是非常分明，只會很喜歡一個人或很不喜歡一個人，愛裏面包含很多妒忌、比較、投射、不安、強烈的需要等複雜情緒，但就是一個要愛就愛得非常情深的星座。