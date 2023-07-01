鍾舒漫預造五條女一齊出埠　轉型獨立歌手邊學邊做

歌手鍾舒漫（Sherman）下月將聯同妹妹舒祺（Sukie）、王君馨（Grace）、衛蘭、衛詩飛到美加進行「短宣」，Sherman說：「係教會嘅工作，美加唔同嘅教會會接待我哋，除咗有自己嘅分享、去服侍，會傳遞一啲好嘅訊息。」她笑言從未試過五條女一齊去參與這件事，為了今次行程，她們絞盡腦汁去計劃同構思個rundown。

轉型做獨立歌手的她將為新歌拍攝MV，她說：「首歌都籌備咗年半，我唔係自資做歌，有人同我合作同支持我呢個Project，錢銀唔係太大問題，反而獨立歌手好多嘢要處理，我一路學一路做，好多嘢要自己決定，係另一種玩法，當新學習，好彩身邊有班姊妹，好似Sukie一向自己做歌，我都有問佢意見，Grace之前開騷，都係有人支持佢搞，咁佢都係要去傾，我哋都有算有經理人可問，但係自由組合，如果得自己一個人做就死得。」

日前她跟薛家燕、連小喬出席美容院開幕，她直認好開心，因為酬勞唔錯，她說：「我好耐冇見家燕姐，嗰日見到佢好開心，你知佢開心嘜頭令現場氣氛好好，我應該喺現場邀請佢一齊跳十字舞。」