瑪姬生眼瘡慘變獨眼龍　訪問黃建東絕不留手

主持瑪姬近日主持網上節目《姬遇星情》，新一集請來好友黃建東（東東）作客，他們同樣talk得又唱得，訪問過程笑料百出。瑪姬大爆：「東東係唯一一位嘉賓入到廠第一件事就問茶几上面嘅裝飾甜品食唔食得？真係畀佢激死。」盡顯東東為食性格。而東東就坦言這次訪問充滿挑戰，指瑪姬的問題好尖銳，令他難以招架。瑪姬提及東東於2011年《香港先生選舉》贏得「演藝潛能大獎」入行，東東稱當年賽制沒設亞、季軍，所以當了自己是亞軍，瑪姬聞言即取笑他拿的是豬肉獎。

在快問快答環節中，瑪姬提到東東多年來被指整容及與其他藝人甚至卡通人物撞樣，要求東東從兩位撞樣人物分別是Barbie男友Ken或近日熱議似蔡嘉欣中作出選擇，直問：「有冇介意咁多年嚟畀人話你整容，定抑或你真係有整但唔認？」東東聞言大呼救命並澄清：「其實之前都曾經post過中學時期影嘅相，大家都睇到係一模一樣，自己天生顴骨高、嘴唇厚，如果真係整都整靚仔啲啦！」去年東東在《全能司儀大賽》奪冠，瑪姬直言戥他開心：「終於畀觀眾睇到佢唔係淨係識得搞笑扮女人，佢其實可以莊諧並重做到大騷司儀，希望佢對演藝嘅嗰團火繼續燃燒，得到更多人認同。」

另外，瑪姬近日變了「獨眼龍」，原來因為生眼瘡要做手術，她笑言自己是慣犯，每年幾乎生1、2次眼瘡，今次是內眼瘡較為麻煩，她在網上向朋友求救，各方友好傳來40多個好醫生推介，感到人間有情，完成手術後她要做5天獨眼龍，一隻眼用紗布矇住，加上本身有500度近視，她戴着眼鏡，素顏照開會，還趁空四出shipping，她說：「朋友話我黐線，覺得冇嘢可以阻擋女人扮靚。」